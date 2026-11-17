Un camion a basculé dans la Sambre mardi matin à Namur suite à une collision. Les pompiers ont secouru le conducteur accroché à sa cabine.

Un accident de la circulation majeur s'est produit ce mardi 17 novembre 2026 peu avant 10 heures, au pied de la Citadelle de Namur. Un poids lourd a percuté deux autres véhicules avant de plonger dans les eaux de la Sambre, provoquant l'effondrement de sa benne.

Déroulement de la collision mortelle

Ce mardi 17 novembre 2026 vers 10 heures, la circulation a été bouleversée à Namur. Le camion a heurté deux voitures avant de perdre le contrôle et de basculer dans la rivière. La force du choc a disloqué la cabine du véhicule et projeté la benne dans le courant.

Also read Les premiers marchés de Noël s’annoncent : les artisans s’activent pour peaufiner leurs créations

Un témoin oculaire présent sur le pont a entendu une détonation retentissante avant de voir le drame se jouer sous ses yeux. Il a immédiatement alerté les services d'urgence, se qualifiant parmi les premiers à signaler l'incident aux secours.

Intervention héroïque des pompiers

Les secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux pour porter assistance au conducteur du camion. Le témoin a rapporté avoir vu l'homme sortir de sa cabine endommagée et s'y agripper fermement pour éviter de sombrer dans les eaux glaciales de la Sambre.

Advertisement

Les pompiers sont intervenus rapidement en jetant une bouée de sauvetage au conducteur. Cette action rapide a permis de maintenir l'homme à la surface jusqu'à ce que les secours puissent l'extraire et lui porter les premiers soins nécessaires sur la rive.

Témoignages et impact local

La proximité de la Citadelle de Namur a rendu l'accès à la zone accidentée particulièrement complexe pour les équipes de sauvetage. Le quartier a été partiellement bouclé pour permettre aux forces de l'ordre et aux services techniques d'évaluer les dégâts matériels sur les berges.

Cet incident grave a suscité la surprise et l'inquiétude des habitants et des visiteurs présents dans le secteur historique. Les photos envoyées via la plateforme Alertez-nous montrent l'étendue des dégâts sur le véhicule et la vigilance nécessaire dans cette zone à forte fréquentation touristique.