Accident grave Zaventem : Conducteur épileptique sauvé de la gracht

Un accident de la route à Zaventem a nécessité l'intervention des pompiers pour extraire un conducteur victime d'une crise d'épilepsie. Deux personnes hospitalisées.

Un accident spectaculaire s'est produit mercredi matin sur l'avenue Hector Henneaulaan à Zaventem, dans la province du Brabant flamand. Une automobile a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvée coincée au fond d'une profonde tranchée, créant une situation d'urgence nécessitant une intervention rapide des services de secours locaux.

Détails techniques de l'extraction difficile

L'incident s'est déclenché vers 10 heures 54, moment où les centres d'appel ont reçu le signalement de la collision. Le véhicule a fini sa course environ six mètres en dessous du niveau de la chaussée, dans une position rendant toute sortie autonome impossible pour les occupants présents à bord. La configuration du terrain a contraint les premiers intervenants à adapter leurs méthodes habituelles pour assurer la sécurité des blessés potentiels.

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Rôle clé des pompiers et logistique spéciale

La zone de pompiers Brabant flamand Ouest a été dépêchée sur place en raison de la complexité de l'accès à la bermes. Le porte-parole Wouter Jeanfils a confirmé que les équipes ont dû utiliser une échelle et une civière bateau pour réaliser une évacuation horizontale jusqu'à la voie publique. Cette manœuvre technique a permis de libérer l'un des passagers bloqué dans l'épave avant son transfert médical.

Santé des victimes et hypothèses médicales

Les deux personnes impliquées ont été prises en charge par les services médicaux et transportées vers un hôpital pour des soins complémentaires. L'état exact de leurs blessures reste actuellement indéterminé par les autorités compétentes. Les enquêteurs preliminaires suggèrent fortement que le conducteur aurait subi une crise d'épilepsie juste avant la perte de contrôle du véhicule, ce qui expliquerait la déviation brutale.

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Coordination inter-services pour la prise en charge

Une ambulance était arrivée sur les lieux peu de temps après l'alerte initiale pour stabiliser les patients. Cependant, la nature verticale du piège naturel a exigé la présence spécialisée des sapeurs-pompiers pour extraire les occupants sans risque supplémentaire. La coordination entre les différents corps de métier a été essentielle pour mener à bien l'opération de sauvetage dans des délais serrés.

Impact local et suivi de l'enquête

Cet événement a temporairement perturbé la circulation sur l'avenue Hector Henneaulaan pendant la durée des opérations de secours. Les autorités locales continuent d'examiner les circonstances exactes de la chute pour établir le rapport final de l'accident. La prudence est de mise concernant l'état de santé des conducteurs, dont le pronostic reste réservé pour le moment.