Un accident impliquant six véhicules a fermé deux voies du Kennedytunnel à Anvers. Le trafic est paralysé vers Gand avec des retards de plus d'une heure.

Un grave incident de circulation s'est produit ce mardi matin dans le tunnel Kennedy, situé sur le périphérique R1 d'Anvers en direction de Gand. Cette collision impliquait trois camions et quatre voitures particulières, provoquant une interruption majeure de la circulation sur cet axe stratégique. Le Vlaams Verkeerscentrum confirme que la scène de l'accident a nécessité la fermeture immédiate de deux des trois voies disponibles, créant ainsi un goulot d'étranglement sévère pour les usagers de la route.

Paralysie du trafic vers Gand et retards significatifs

Le Vlaams Verkeerscentrum a indiqué que l'accident s'est produit à un moment critique où le trafic à Anvers était déjà ralenti par les effets prolongés du pic matinal. La coïncidence de ces deux phénomènes a exacerbé les embouteillages, empêchant le flux normal des véhicules. Selon les rapports, la gestion de la circulation dans le tunnel a été grandement compliquée par la présence des véhicules accidentés, rendant le passage extrêmement difficile pour le trafic restant.

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Les conséquences pour les conducteurs ont été immédiates et lourdes. Hajo Beeckman, expert trafic, a signalé une perte de temps considérable pour les automobilistes. Il a précisé que les usagers perdaient plus d'une heure et demie pour parcourir la section entre Anvers-Nord et le tunnel Kennedy. Cette estimation souligne l'ampleur de la perturbation créée par la fermeture de deux voies, transformant un trajet habituellement rapide en une épreuve de patience prolongée.

Détails de l'accident et bilan matériel limité

Malgré le nombre important de véhicules impliqués, l'impact physique de la collision semble avoir été atténué. Les autorités ont noté que la vitesse faible au moment de l'impact a probablement permis de limiter les dommages corporels et matériels. Cette information est cruciale pour comprendre pourquoi le dépannage a pu se faire sans catastrophes humaines majeures, bien que la scène soit restée complexe à gérer.

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L'absence de victimes graves n'a toutefois pas simplifié la logistique de la clearance. La présence simultanée de trois poids lourds et de quatre voitures a créé un désordre spatial important dans le tunnel. Les équipes de dépannage ont dû faire preuve d'une grande coordination pour sécuriser la zone, bien que la faible vitesse ait joué en leur faveur en réduisant la gravité potentielle des collisions.

Implications économiques et logistiques pour le port

Ce type d'incident dans le tunnel Kennedy a des répercussions directes sur la logistique du port d'Anvers, l'un des plus grands hubs européens. Les camions de fret, qui constituent une part significative du trafic dans ce tunnel, sont parmi les plus affectés par les retards. Pour les entreprises de transport, chaque minute perdue se traduit par des coûts opérationnels supplémentaires et des retards dans les chaînes d'approvisionnement.

La fermeture de deux voies sur trois réduit considérablement la capacité d'évacuation du trafic vers l'est du pays. Cette restriction de flux peut avoir des effets domino sur le réseau routier régional, forçant certains chauffeurs à chercher des itinéraires alternatifs qui peuvent être saturés à leur tour. La gestion de ce type de crise nécessite une communication transparente et rapide pour aider les usagers à s'adapter.

Procédures d'enquête et prochaines étapes

Les autorités competentes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la collision. La nature exacte de la faute, le cas échéant, sera établie lors de l'analyse des témoignages et des données techniques. Le Vlaams Verkeerscentrum continue de monitorer la situation en temps réel, fournissant des mises à jour aux conducteurs via les panneaux à messages variables.

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La réouverture complète du tunnel dépendra de la vitesse à laquelle les véhicules accidentés pourront être retirés de la scène. Jusqu'à ce que les trois voies soient à nouveau ouvertes, les usagers sont encouragés à faire preuve de prudence et à prévoir des temps de trajet supplémentaires. La situation reste dynamique, et toute évolution de la circulation sera signalée immédiatement par les services concernés.