Une collision entre un train et un bus scolaire à Buggenhout a fait quatre morts, dont deux élèves et une accompagnatrice. Des plaintes passées concernant le chauffeur et des débats politiques sur la sécurité du transport scolaire émergent.

À Buggenhout , une collision entre un train et un minibus affecté au transport scolaire a fait quatre morts et plusieurs blessés graves. Parmi les victimes décédées, on compte deux enfants âgés de 12 et 15 ans, une accompagnatrice de 27 ans et le chauffeur de 49 ans.

Cinq autres enfants ont été grièvement blessés. Cet accident dramatique soulève des questions sur la sécurité du transport scolaire, notamment concernant le comportement au volant du chauffeur. Des témoignages d'anciens accompagnateurs de bus, relayés par VRT NWS, indiquent que plusieurs plaintes avaient été déposées par le passé concernant la conduite du chauffeur impliqué.

La villa de l'accident met en lumière des Problematiques plus larges liées aux conditions de travail des chauffeurs de bus scolaires, aux investissements insuffisants dans la sécurité des infrastructures et à la gestion des itinéraires. Pour sa part, la société De Lijn, responsable du transport scolaire dans l'enseignement spécial, affirme n'avoir reçu aucune plainte concernant le comportement au volant du chauffeur au moment de l'accident, tout en reconnaissant avoir eu connaissance d'un conflit entre un accompagnant et le chauffeur, sans rapport avec sa conduite.

Des discussions politiques sont également apparues après le drame, avec des désaccords entre ministres sur la responsabilité de la politique concernant les bus dans l'enseignement spécial. Un avocat, Sven Mary, va déposer une plainte avec constitution de partie civile pour la famille d'une des victimes, afin de faire la lumière sur les circonstances et les éventuelles responsabilités. L'accident a également provoqué une demande de soutien psychologique pour de nombreuses personnes, avec une prise en charge qui se prolonge





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