Accident mortel entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : 4 morts et 5 blessés graves

Un accident entre un train et un minibus utilisé pour le transport scolaire a eu lieu à Buggenhout, entraînant la mort de 4 personnes et blessant grièvement 5 autres enfants. Les témoignages font état de plaintes concernant le comportement au volant du chauffeur de bus. L'enquête est en cours et il est important de la laisser se dérouler dans le calme et la sérénité. Près de 500 personnes ont rendu hommage à l'accompagnatrice de bus décédée dans l'accident. La commissaire aux droits de l'enfant a appelé à une amélioration de la qualité du transport scolaire.

Un accident entre un train et un minibus utilisé pour le transport scolaire a eu lieu à Buggenhout, entraînant la mort de 4 personnes : 2 enfants âgés de 12 et 15 ans, l'accompagnatrice de 27 ans et le chauffeur de 49 ans. 5 autres enfants ont été grièvement blessé s.

Selon les témoignages d'anciens accompagnateurs de bus auprès de VRT NWS, plusieurs plaintes avaient été déposées dans le passé concernant le comportement au volant du chauffeur de bus. Le parquet de la Flandre orientale n'a pour l'instant pas de nouveaux éléments à communiquer. L'épouse du chauffeur décédé, selon son avocat John Maes, n'était pas au courant de ces plaintes et est sous le choc de la situation.

L'enquête est en cours et il est important de la laisser se dérouler dans le calme et la sérénité. Infrabel n'a pas pu constater de violation des règles de passage à niveau. Près de 500 personnes ont rendu hommage à Anke Robrecht, l'accompagnatrice de bus de 27 ans décédée dans l'accident. La commissaire aux droits de l'enfant, Caroline Vrijens, a appelé à une amélioration de la qualité du transport scolaire.

De Lijn a souligné que la responsabilité incombe aux écoles et aux entreprises de bus pour les plaintes concernant les chauffeurs externes





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