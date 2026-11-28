Un Eurostar heurte une personne à Leuze-en-Hainaut ce samedi, causant un décès. Le trafic est suspendu sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et la frontière française.

Un accident tragique s'est produit ce samedi à Leuze-en-Hainaut, provoquant l'interruption immédiate du trafic ferroviaire sur l'axe majeur reliant Bruxelles à la frontière française. Le service a été interrompu après qu'un train Eurostar, opérant sur la liaison Bruxelles-Londres, est entré en collision avec une personne sur les rails. Les services d'urgence et les enquêteurs se sont rapidement déployés sur les lieux pour sécuriser la zone et déterminer les circonstances exactes de cet événement fatal. La victime a été retrouvée sans vie sur place, confirmant le décès par les autorités compétentes avant toute intervention des familles. Cet incident majeur a perturbé considérablement le réseau ferré national, entraînant des annulations et des retards importants pour des milliers de voyageurs.

Détails de la collision fatale et réponse immédiate

Le train Eurostar concerné par cet accident mortel circulait à grande vitesse sur la ligne dedicated lorsque le choc s'est produit près de la commune de Leuze-en-Hainaut, située dans la province de Hainaut en Belgique. Les témoins et les systèmes de contrôle du trafic ferroviaire ont détecté l'impact, déclenchant une alerte automatique et l'arrêt immédiat des convois circulant dans cette section critique du réseau. Les autorités ferroviaires ont rapidement confirmé que la collision n'était pas le résultat d'une défaillance mécanique, mais d'une intrusion humaine sur la voie ferrée, classée comme un accident avec victime. Les opérations de nettoyage et de vérification des infrastructures ont été intensifiées pour permettre une remise en service progressive, bien que les délais de rétablissement aient été estimés à plusieurs heures par les responsables d'Infrabel.

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Impacts sur le réseau belge et réactions officielles

La fermeture de cette section stratégique a eu des répercussions immédiates sur la ponctualité de tous les trains circulant entre la capitale belge et les frontières nord, obligeant les compagnies à réorganiser leurs horaires d'urgence. Les voyageurs attendus à Bruxelles-Midi et vers Tournai ont été informés via les canaux officiels de la perturbation, avec des consignes claires pour éviter les gares les plus touchées par les embouteillages. Les responsables d'Infrabel ont exprimé leurs condoléances à la famille de la victime, tout en soulignant la complexité logistique liée à la gestion d'un tel incident sur une ligne à haute densité de trafic. La police judiciaire a été saisie pour mener une enquête approfondie visant à identifier la personne impliquée et à déterminer si cet acte était accidentel ou volontaire, dans le cadre d'une procédure standard pour ce type de drame ferroviaire. Les experts ont également vérifié l'état des voies et des caténaires pour s'assurer qu'aucune dégradation structurelle ne compromettrait la sécurité des futurs trains.

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Conséquences pour les usagers et prochaines étapes

Les conséquences de cet accident mortel se font sentir sur l'ensemble du réseau national, avec des reports de trafic vers les axes parallèles et des suggestions de alternatives routières pour les trajets vers la France. Les compagnies ferroviaires ont mis en place des navettes bus pour compenser les interruptions de service sur les sections les plus affectées, bien que cela n'ait pu réduire significativement les temps de trajet pour tous les passagers. Les prochaines heures seront cruciales pour rétablir la normale, avec des tests de circulation prévus pour valider la sécurité de la ligne avant la reprise totale du trafic Eurostar et Thalys. Les autorités encouragent les usagers à consulter les applications officielles de transport en temps réel pour obtenir les dernières mises à jour sur l'état des dessertes. La communauté ferroviaire reste en état d'alerte maximale pour garantir une reprise fluide et sécurisée des opérations dans les jours à venir.