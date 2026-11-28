Un Eurostar heurte une personne à Leuze-en-Hainaut, provoquant un décès et l'interruption totale du trafic sur la ligne à grande vitesse reliant Bruxelles à la frontière française.

Un incident grave a perturbé le réseau ferroviaire belge ce samedi, lorsque le train Eurostar assurant la liaison entre Bruxelles -Midi et Londres a heurté une personne aux alentours de 16h57. L'accident s'est produit sur le territoire de Leuze-en-Hainaut, entraînant l'arrêt immédiat du service dans les deux sens.

L'incident mortel sur la LGV

L'Eurostar numéroté, qui devait quitter Bruxelles-Midi à 16h57 pour se rendre à Londres, a percuté un individu alors qu'il se trouvait encore sur les rails en territoire belge. Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel a confirmé que le trafic est totalement interrompu sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et la frontière française.

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Cette suspension de circulation est effective depuis 17h20 et sa durée reste indéterminée. Les enquêteurs et la police sont immédiatement intervenus sur les lieux pour sécuriser la zone et effectuer les premiers constats nécessaires à la compréhension des circonstances exactes de ce choc.

Le bilan humain et les circonstances

L'individu, dont l'identité n'a pas été révélée publiquement dans les premiers moments, a franchi les clôtures de protection pour des raisons qui restent à établir. Malheureusement, cet effort pour sauver des vies a été inutile, car le décès a été constaté sur place par les secours.

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Ce drame a eu des conséquences immédiates et massives sur la circulation des trains à grande vitesse dans la région. Les opérateurs ferroviaires ont dû adapter leurs plans de circulation en urgence pour éviter tout autre incident, fermant de facto l'artère principale reliant la capitale belge à la France.

Les réactions des opérateurs ferroviaires

Eurostar, l'opérateur ferroviaire à grande vitesse concerné par cet accident, a exprimé ses regrets et averti ses clients via son site internet qu'une annulation de dernière minute ou des retards importants sont probables. La compagnie conseille vivement à ses passagers de reporter leur voyage si cela est possible.

La SNCB, la société nationale des chemins de fer belges, a également mis en place des mesures pour informer les usagers. Les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages qui propose des adaptations et des alternatives en temps réel pour minimiser l'impact de cette interruption.

Analyse de l'impact sur les voyageurs

Cet incident soulève des questions importantes sur la sécurité des voies ferrées et les procédures d'urgence en cas d'intrusion. La fermeture de la ligne affecte non seulement les passagers internationaux, mais aussi le réseau national qui dépend de cette infrastructure stratégique pour ses propres connexions.

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La police continue ses investigations pour déterminer les circonstances exactes de cette intrusion sur la ligne à grande vitesse. Les experts du réseau ferroviaire examineront également les données techniques des trains et des systèmes de sécurité pour comprendre pourquoi l'arrêt d'urgence n'a pas été suffisant pour éviter la collision.

Les autorités encouragent la population à rester vigilante et à respecter les consignes de sécurité. La ligne devrait rester fermée jusqu'à ce que les travaux de vérification et les enquêtes soient menés à bien, ce qui pourrait prendre plusieurs heures ou davantage selon l'étendue des vérifications nécessaires.