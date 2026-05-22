Accident sans blessés, poursuite involontaire avec la police, poursuivis pour refus d'obtempérer

Un jeune conducteur de 17 ans a terminé sa course contre un lampadaire après avoir senti le pied et la suite avec deux autres jeunes à bord. Une voiture avec trois jeunes à bord a également terminé sa course contre un lampadaire après une course-poursuite avec la police. Le conducteur, aged 17, a été testé négatif à l'alcool mais positif à un test salivaire.

Un jeune conducteur de 17 ans au volant d'une voiture lancée à près de 200 km/h, a terminé sa course contre un lampadaire au Nord du pays avec deux autres jeunes à bord.

Personne n'a été blessé, tandis qu'une voiture avec trois jeunes à bord a terminé sa course contre un lampadaire à la suite d'une course-poursuite avec la police dans le Limbourg, en Flandre. Le véhicule aurait roulé à très haute vitesse, jusqu'à 200 km/h avant l'accident. Ces faits se sont déroulés vers 23h30, après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police.

Le conducteur, âgé de 17 ans et sans permis de conduire, a été testé négatif à l'alcool mais positif à un test salivaire. Le jeune homme n'a pas été blessé dans l'accident, tout comme les deux autres occupants, un homme de 19 ans et une femme de 18 ans qui sont également indemnes. Les circonstances et les raisons de la course-poursuite restent pour l'instant inconnues





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