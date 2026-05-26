Accident tragique à Buggenhout : quatre morts, dont deux enfants

Un accident entre un minibus et un train a eu lieu à Buggenhout, causant la mort de quatre personnes, dont deux enfants de 12 et 15 ans. Le minibus a été projeté sur une dizaine de mètres avant d'heurter un pylône.

La Belgique est confrontée à l'une des pires tragédie s des 15 à 20 dernières années concernant les passages à niveau. Un accident entre un minibus et un train a eu lieu à Buggenhout , causant la mort de quatre personnes, dont deux enfants de 12 et 15 ans.

Le minibus longeait la voie ferrée, a tourné vers la gauche et a traversé le passage à niveau. Le train, qui roulait à vive allure, a ensuite heurté le véhicule. Le minibus a été projeté sur une dizaine de mètres avant d'heurter un pylône. Les causes de l'accident sont encore inconnues, mais des éléments factuels sont déjà connus.

La barrière était fermée et les feux étaient au rouge. Des caméras techniques d'Infrabel prouveraient la chose. La police scientifique et des experts automobile sont sur place pour enquêter sur l'accident. Cinq enfants ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital, leur état est désormais stabilisé





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