Accident Westouter : Ford Transit percute maison après contrôle alcoolémie positif

Un jeune conducteur de 19 ans a percuté une maison à Westouter en état d'ivresse. L'accident s'est produit vers 4h52 dans la Sulferbergstraat, sans blessés graves.

Un violent accident de la circulation s'est produit ce matin de bonne heure dans la commune de Westouter, située dans la région d' Heuvelland. Un véhicule utilitaire léger, un Ford Transit transportant trois occupants, a quitté la chaussée pour venir s'encastrer violemment dans le mur d'une habitation résidentielle. Cette collision a été signalée aux services de secours et à la police vers 4 heures 52 du matin, provoquant une importante perturbation locale et une intervention rapide des autorités.

Chronologie de l'accident et impacts matériels

La Police Zone Arro Ieper a reçu le signalement de l'accident à 4 heures 52, confirmant ainsi la précision du moment où la sinistre a eu lieu. Selon les premiers éléments de l'enquête, le Ford Transit circulait probablement depuis la direction de l'église locale avant de s'engager vers la Sulferbergstraat. Le véhicule a perdu le contrôle dans cette rue résidentielle où une limitation de vitesse stricte de 30 km/h est en vigueur, indiquant un contexte urbain sensible.

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La collision a été suffisamment forte pour endommager gravement le véhicule utilitaire, qui a dû être pris en charge par un service de dépannage et de remorquage sur les lieux. Heureusement, les dégâts matériels sur l'infrastructure résidentielle ont été limités par la présence d'un poste de distribution électrique. Cette installation a absorbé l'essentiel de la force de l'impact, protégeant ainsi la structure porteuse de la maison de toute effondrement majeur ou rupture catastrophique.

Position des parties et constatations policières

La police a confirmé que trois personnes se trouvaient à bord du Ford Transit au moment de l'accident. Aucun des occupants, y compris le conducteur, n'a signalé de blessures physiques ou de traumatismes nécessitant une hospitalisation urgente. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans originaire de Roeselare, a été immédiatement pris en charge par les agents de la Police Zone Arro Ieper pour des vérifications de conformité aux lois sur la circulation routière.

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Une analyse d'haleine a été réalisée sur le lieu de l'incident par les agents de police. Les résultats de ce test d'alcootest se sont avérés positifs, établissant que le jeune conducteur de 19 ans était sous l'influence de l'alcool au moment des faits. En conséquence directe de cette constatation, la police a retiré son permis de conduire pour une durée de quinze jours, conformément à la législation belge en vigueur concernant la conduite en état d'ivresse.

Témoignages et conséquences immédiates

Les résidents du quartier ont été réveillés brutalement par le bruit assourdissant de la collision. Une habitante anonyme, vivant à proximité immédiate de la Sulferbergstraat, a déclaré avoir été réveillée par un " coup puissant " vers 5 heures du matin, juste après l'incident. Elle a exprimé sa surprise et sa frayeur en découvrant le Ford Transit stationné contre l'angle de sa propriété, près du centre communautaire Utendoale.

L'incident a mis en lumière la vulnérabilité des rues à faible vitesse face à la perte de contrôle d'un véhicule plus lourd. Bien que les dégâts à la propriété aient été contenus grâce à la protection des infrastructures publiques, l'événement rappelle les dangers de la conduite après consommation d'alcool. L'enquête policière sur les circonstances exactes de la perte de contrôle reste en cours pour déterminer si d'autres facteurs ont contribué à la gravité de la percutation.