En Belgique, les brûlures infantiles représentent un problème de santé majeur mal chiffré. Avec des milliers d'hospitalisations, la prise en charge long terme est un défi complexe pour les familles et le système de santé.

Paola et Maylon illustrent la vulnérabilité extrême des plus jeunes face aux dangers du foyer. Paola, aujourd'hui six ans, a subi de graves brûlures il y a un an alors qu'elle n'en avait que cinq. Son père, Maylon, deux ans, a quant à lui été victime d'un accident similaire. Ces histoires individuelles révèlent une réalité statistique préoccupante concernant la sécurité domestique pour les enfants en Belgique.

Prévalence des brûlures chez les mineurs belges

Aucun registre national précis n'existe actuellement pour dénombrer exactement les victimes de brûlures domestiques en Belgique. La Fondation des brûlés indique que plus de la moitié des cas touchent des enfants de moins de cinq ans. Le Dr Serge Jennes, chef du pôle peau-brûlures-reconstruction au Grand Hôpital de Charleroi, précise que les données du KCE servent de référence pour évaluer l'ampleur du phénomène.

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Selon ces études, les enfants de moins de seize ans constituent près de la moitié des patients gravement brûlés. Parmi eux, les enfants de moins de cinq ans représentent entre cinquante et quatre-vingt pour cent des cas. Ces chiffres soulignent la nécessité urgente de mieux comprendre et prévenir ces traumatismes fréquents dans les foyers belges.

L'impact physique et médical des cicatrices

Les cicatrices hypertrophiques résultant de ces accidents sont épaisses, souvent douloureuses et accompagnées de démangeaisons intenses. Le Dr Serge Jennes explique que l'inflammation persiste de douze à vingt-quatre mois, bien après la guérison initiale. Cette durée prolongée nécessite une surveillance médicale stricte pour éviter les complications à long terme sur la santé des patients.

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En 2025, mille cent quarante-et-un enfants victimes de brûlures ont été hospitalisés dans des centres spécialisés ou des hôpitaux belges. Plus de la moitié ont dû rester hospitalisés pendant une longue période. Paola, par exemple, a passé deux mois au Centre des Brûlés de l'hôpital de Neder-Over-Heembeek. Ces séjours prolongés témoignent de la gravité des lésions cutanées subies.

Stratégies de soins et limitations thérapeutiques

Le traitement inclut le port de vêtements compressifs pour limiter le développement des cicatrices. La kinésithérapie est également essentielle pour maintenir la mobilité articulaire. Mirna Makima, kinésithérapeute spécialisée, confirme que la peau abîmée nécessite parfois des greffes. Cependant, ces interventions ne garantissent pas une fin immédiate des soins médicaux complexes.

Lorsque les brûlures touchent les articulations, des opérations répétées sont parfois nécessaires pour gagner en élasticité. Chaque pic de croissance chez l'enfant peut exiger de nouvelles interventions chirurgicales. Cette réalité montre la charge lourde que représentent ces accidents sur le système de soins et les familles concernées.

Conséquences économiques et sociales à long terme

Les familles doivent faire face à des coûts indirects importants liés aux soins quotidiens. L'application régulière de crèmes hydratantes et le suivi kinésithérapique demandent un investissement temps considérable. Paola suit actuellement une cure thermale aux Thermes de Spa avec l'asbl Pinocchio. Ce type de soutien associatif est crucial pour aider les victimes et leurs proches dans leur parcours de réhabilitation.

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La prévention reste le seul moyen efficace de réduire ces statistiques alarmantes. Les campagnes de sensibilisation doivent cibler spécifiquement les risques domestiques pour les enfants de moins de cinq ans. L'absence de recensement officiel freine cependant l'élaboration de politiques de santé publique adaptées. La communauté médicale appelle à une meilleure prise en compte de cette réalité sanitaire négligée.