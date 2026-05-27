Accidents, grèves et vacances : les actualités belges de la semaine

Découvrez les dernières actualités belges, de l'accident entre un train et un bus scolaire en Flandre à la grève des professeurs et les vacances en Guadeloupe.

En Belgique , un accident par semaine se produit aux passages à niveau. Pourquoi ces endroits restent-ils si dangereux ? La fille de Lidwine a été prise de violentes douleurs en voyage en Suisse et a été hospitalisée pendant 17 jours à son retour.

Un accident entre un train et un bus scolaire en Flandre a fait deux morts, dont le conducteur et l'accompagnateur. Fatiha a été expulsée de son appartement après avoir refusé de payer une indexation de loyer jugée excessive par son propriétaire. Les résultats des tests pour savoir si le conducteur du bus scolaire était soûl ou drogué sont connus. Un joueur a remporté 600 000 euros aux EuroMillions en cochant les bons numéros.

Un expert explique pourquoi il fait si chaud à la fin de l'hiver. Un propriétaire a refusé de payer une indexation de loyer jugée excessive par son locataire, Fatiha, qui a été expulsée de son appartement. Les professeurs ont décidé de faire grève et ont demandé un justificatif d'absence au fils de Renato. Un joueur a remporté 600 000 euros aux EuroMillions en cochant les bons numéros.

Un expert explique pourquoi il fait si chaud à la fin de l'hiver. La déclaration d'impôts de Michel n'est plus simplifiée, ce qui l'a mis dans une situation difficile. Stany a découvert que ses billets d'avion pour les vacances en Guadeloupe avaient été annulés en pleine nuit





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