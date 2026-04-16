Accord à la Poste belge : un nouveau souffle pour le plan de transformation

Après des négociations tendues, la direction de bpost et les syndicats ont conclu un accord visant à moderniser l'entreprise tout en tenant compte du bien-être des employés. Les détails de la mise en œuvre progressive du plan de transformation, l'impact sur les conditions de travail et les compensations font partie des points clés de cette entente.

Après une période de concertation intense, marquée par des échanges bilatéraux entre le CEO de bpost, Chris Peeters, et les représentants syndicaux, un accord a été trouvé ce jeudi. Cette entente intervient après plusieurs jours de discussions visant à concilier les impératifs opérationnels, la réalité financière de l'entreprise et, surtout, l'impact des mesures sur les collaboratrices et collaborateurs, particulièrement ceux en première ligne comme les factrices et facteurs, ainsi que leurs responsables. Le plan de transformation , déjà annoncé, sera donc mis en œuvre de manière progressive, un déploiement qui tiendra compte des réalités humaines de l'organisation.

bpost a clairement reconnu l'incidence des mesures planifiées sur le rythme de travail et la vie quotidienne de son personnel. Les discussions, malgré un contexte financier délicat pour l'entreprise, se sont focalisées ces derniers jours sur les modalités pratiques de cette mise en œuvre et sur les compensations à envisager pour le personnel. L'objectif était de parvenir à un équilibre, où la nécessaire modernisation de l'entreprise ne se ferait pas au détriment de ses employés.

Les points principaux de cet accord, qui offre un cadre pour l'avenir, comprennent plusieurs garanties importantes. Premièrement, la majorité des services devraient se terminer aux alentours de 17 heures, ce qui devrait permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Deuxièmement, le maintien du statut de titulaire est formellement garanti, offrant une sécurité d'emploi précieuse pour les employés concernés. Troisièmement, l'entreprise s'engage à garantir des services complets sur une base de cinq jours par semaine, avec un horaire fixe, apportant ainsi une stabilité bienvenue dans l'organisation du travail.

Un autre point significatif de l'accord réside dans la constitution, par l'entreprise elle-même, d'un pool de ressources internes. Cette démarche vise à minimiser, autant que possible, le recours à la sous-traitance externe, une pratique qui a pu susciter des inquiétudes par le passé quant à la qualité du service et aux conditions de travail. Enfin, un consensus a été atteint concernant une augmentation de 2 euros des chèques repas, cela dans le cadre de la Convention Collective de Travail (CCT), marquant ainsi une amélioration tangible des avantages sociaux pour les employés.

Malgré ces avancées, les négociations finales concernant la mise en œuvre intégrale du plan, ainsi que les détails précis des modalités d'implémentation et la CCT associée, se poursuivent. L'objectif ambitieux est de parvenir à un accord définitif avant la date butoir du 30 avril 2026. Les récentes semaines ont été ponctuées de mouvements sociaux et de grèves qui ont lourdement impacté l'ensemble de l'écosystème de bpost. Ces perturbations ont eu des répercussions non seulement sur les opérations internes, mais aussi sur les clients et le personnel, érodant la confiance que ces derniers accordent à l'entreprise.

Pour tourner la page de cette période de turbulences et pouvoir avancer sereinement, bpost considère qu'il est impératif de recréer les conditions d'un fonctionnement stable et prévisible. Dans les jours qui viennent, l'entreprise mettra donc un point d'honneur à déployer tous les efforts nécessaires pour rattraper le retard accumulé dans la distribution des lettres et des colis, un défi logistique qui requiert une mobilisation de tous. Cette nouvelle étape représente un effort conjoint pour redynamiser l'entreprise, en trouvant un équilibre entre les impératifs économiques et le respect des femmes et des hommes qui en constituent le cœur.





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