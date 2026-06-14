Accord américano-iranien annoncé par le Pakistan, signature prévue en Suisse

Le Pakistan annonce un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran prévoyant la fin des opérations militaires, avec une signature prévue en juin. Les détails des négociations et les défis persistants, notamment le conflit au Liban, sont examinés.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé qu'un accord entre les États-Unis et l' Iran a été conclu après d'intenses négociations. Cet accord prévoit la cessation immédiate et permanente de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban .

La cérémonie de signature officielle est prévue pour le vendredi 19 juin en Suisse. Des médiateurs organiseront cette semaine une série de réunions préparatoires pour jeter les bases des négociations techniques et de la signature officielle. Sharif a salué la volonté de Washington et de Téhéran de trouver une solution diplomatique au conflit, remercié le Qatar pour son rôle de médiateur et loué les contributions de l'Arabie saoudite et de la Turquie.

Cependant, selon Thomas De Graeve, correspondant américain, la probabilité d'un accord ce weekend diminue. Bien que le président Trump, qui célèbre son 80e anniversaire, souhaite un accord avant le sommet du G7 en Europe, un obstacle persiste : le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Tant que ce conflit n'est pas maîtrisé, il entravera tout accord entre les États-Unis et l'Iran.

De Graeve indique que Trump est particulièrement frustré par les actions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, car leurs intérêts divergent de plus en plus. L'alignement de ces positions est présenté comme une condition essentielle pour un accord avec l'Iran. Parallèlement, l'armée israélienne affirme avoir tué Ali Moussa Daqdouq, un commandant de haut rang du Hezbollah, lors d'attaques dans le sud de Beyrouth. Daqdouq était impliqué dans une attaque de 2007 contre des soldats américains qui a fait cinq morts.

Il avait été capturé par l'armée américaine en Irak en 2011, transféré aux autorités irakiennes, puis libéré en 2012 par un tribunal irakien en raison du manque de preuves. En réaction aux attaques israéliennes sur Beyrouth, Téhéran a menacé de répondre, ce qui a conduit à l'annulation des vols dans l'ouest de l'Iran. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces attaques israéliennes et appelé à la retenue, soulignant qu'elles se produisent au moment crucial des négociations américano-iraniennes.

Il exprime l'espoir que les efforts en cours débouchent sur un résultat positif. Enfin, l'ancien président américain Barack Obama a exprimé son scepticisme quant à la possibilité qu'un nouvel accord constitue une amélioration significative par rapport à l'accord nucléaire de 2015 qu'il avait conclu. Selon lui, un éventuel accord ne sera probablement pas fondamentalement différent et n'apportera pas d'amélioration considérable par rapport à l'accord initial qui, selon lui, a longtemps fonctionné jusqu'au retrait américain sous la première présidence de Trump





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