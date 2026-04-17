Accord chez bpost : une lueur d'espoir après des semaines de tensions

Après des négociations intenses, bpost et les syndicats parviennent à un accord provisoire concernant le plan de transformation. Les détails de sa mise en œuvre et les compensations pour les employés font toujours l'objet de discussions, mais des avancées significatives ont été réalisées.

Après une période de concertation prolongée et des discussions bilatérales tendues entre la direction de bpost, menée par son CEO Chris Peeters, et les représentants syndicaux, un accord a finalement été trouvé ce jeudi.

Cet accord, dont les contours se précisent, a été conçu dans une volonté de prendre en compte à la fois l'impact humain sur les collaboratrices et collaborateurs, les impératifs opérationnels essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise, et la réalité financière actuelle de bpost. Il est à noter que le plan de transformation de l'entreprise, qui avait suscité de vives inquiétudes et de nombreux débats, demeure d'application et sera progressivement déployé. bpost a explicitement reconnu les répercussions des mesures de transformation sur le rythme de travail et la vie quotidienne de ses factrices, facteurs, et de leurs responsables d'équipe. Parallèlement, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours pour définir les modalités précises de mise en œuvre de ce plan, ainsi que pour aborder la question cruciale des compensations financières, et ce, malgré le contexte financier délicat de la société. Ces négociations n'ont pas été aisées, marquées par la nécessité de trouver un équilibre entre les exigences de la transformation et le bien-être des équipes. Les principaux points de cet accord, fruits des labourieuses négociations, comprennent plusieurs avancées notables pour le personnel. Il a été convenu que la majorité des services prendront fin aux alentours de 17 heures, offrant ainsi une meilleure prévisibilité des fins de journée. Le maintien du statut de titulaire, une demande forte des syndicats, est garanti, assurant une sécurité d'emploi pour de nombreux employés. De plus, une garantie a été apportée concernant la continuité des services complets sur une semaine de cinq jours, avec des horaires fixes, ce qui permettra une meilleure organisation de la vie privée des travailleurs. Afin de réduire au maximum la dépendance à la sous-traitance externe, perçue comme une menace pour les conditions de travail internes, bpost s'est engagé à constituer un pool de ressources internes. Enfin, un consensus a été trouvé visant une augmentation de 2 euros des chèques repas, dans le cadre de la Convention Collective de Travail (CCT). Malgré ces avancées concrètes, les négociations finales relatives à la mise en œuvre intégrale du plan de transformation, ainsi que les détails précis des modalités d'implémentation et les dispositions de la CCT s'y rattachant, se poursuivent activement. L'objectif est de parvenir à un accord définitif avant le 30 avril 2026, une date qui marque un horizon pour la stabilisation de la situation. Les grèves qui ont secoué bpost au cours des dernières semaines ont eu un impact considérable sur l'ensemble de l'organisation, sur la clientèle et sur le personnel, érodant significativement la confiance des clients. Pour surmonter cette période difficile et envisager un avenir serein, bpost estime qu'il est impératif de rétablir les conditions nécessaires à un fonctionnement stable et harmonieux. Toutefois, il est important de souligner que les syndicats n'ont pas encore officiellement confirmé la signature d'un accord de sortie de crise. Par conséquent, la question de la reprise immédiate des services de distribution de courrier reste en suspens. Selon les déclarations d'Aouni Mouna, permanente pour la CSC, une reprise effective n'est pas à attendre pour le lendemain. « S’il y a reprise, ça sera probablement dans le courant de la semaine prochaine », a-t-elle indiqué, précisant que le personnel doit pouvoir assimiler les informations reçues avant de se positionner. Bien qu'une avancée soit constatée pour les agents, elle est jugée encore minime au regard de l'ensemble des revendications et des difficultés rencontrées. La situation demeure donc sous haute surveillance, avec l'espoir d'une résolution complète dans les semaines à venir





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