Accord collectif à Bpost, mais des grèves locales persistent à Liège et Seraing

Après un mois de négociations, les syndicats et la direction de Bpost sont parvenus à un accord sur une nouvelle convention collective, mais l'opposition à l'allongement des horaires reste vive. Si la plupart des employés ont repris le travail, des piquets de grève sont toujours en place à Liège et Seraing, perturbant la distribution du courrier et des colis dans ces régions.

Les syndicats et la direction de l'entreprise postale ont conclu jeudi soir une convention collective après un mois de négociations. Cet accord marque une avancée importante dans les discussions qui ont suivi les mois de tensions liées aux projets de réforme des horaires de travail .

Cependant, les syndicats maintiennent leur opposition ferme à l'allongement des horaires que la poste prévoit de mettre en place à partir du mois de septembre. Cette question reste donc au cœur des débats, même si un accord global a été trouvé sur d'autres aspects de la convention collective.

Au printemps dernier, l'inquiétude suscitée par cette modification des horaires avait déjà entraîné un mouvement de grève prolongé de six semaines, paralysant en partie les activités de distribution et suscitant l'attention des pouvoirs publics et des clients. La nouvelle grève局部ement reconduite à Liège et à Seraing en témoigne : malgré la signature de l'accord national, des tensions locales subsistent.

Vendredi, tout le personnel de l'entreprise a repris le travail normalement dans la plupart des régions, selon le porte-parole de Bpost, Mathieu Goedefroy, sauf précisément dans ces deux villes. À Liège, ce sont 58 facteurs qui ont installé un piquet de grève ; à Seraing, une quinzaine de facteurs blocquent également l'accès au centre de distribution. Ces actions entraînent des perturbations concrètes pour les habitants, avec une distribution des lettres et des colis suspendue dans ces zones.

La direction locale de Bpost est en pourparlers avec les membres du personnel concernés pour tenter de résoudre ce différend résiduel. En attendant, l'entreprise conseille aux clients de suivre leurs envois via l'application mobile de Bpost, qui permet de visualiser l'état des livraisons et d'être informé des retards éventuels. Cette situation illustre la complexité des négociations sociales dans les grandes entreprises de service public, où les accords nationaux ne suffisent pas toujours à apaiser toutes les preoccupations sur le terrain.

Les syndicats entendent ainsi faire entendre leurs revendications spécifiques, notamment sur les conditions de travail et l'organisation du temps de travail, qui varient selon les régions et les centres de tri





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