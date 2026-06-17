Accord de principe entre l'Iran et les États-Unis : espoir de déblocage du détroit d'Ormuz

Un accord de principe entre l'Iran et les États-Unis relance l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz, bloqué depuis le début du conflit. Malgré la signature prévue, la reprise du trafic sera progressive en raison des risques de mines et des délais logistiques. Les prix du pétrole baissent mais restent élevés.

L'annonce d'un accord de principe entre l'Iran et les États-Unis suscite un espoir prudent quant à une possible reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, une voie navigable cruciale pour l'approvisionnement énergétique mondial.

Depuis le 28 février, date du début du conflit entre l'Iran et la coalition menée par les États-Unis et Israël, les Gardiens de la révolution iraniens bloquent l'accès à ce passage stratégique par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz mondiaux. L'accord, qui doit être signé vendredi à Genève, prévoit la levée immédiate du blocus naval américain et le rétablissement complet de la navigation dans un délai de 30 jours.

Cependant, la réalité sur le terrain reste complexe et de nombreux obstacles subsistent avant que le trafic ne retrouve son rythme normal. Actuellement, près de 580 navires sont bloqués dans la zone, dont plusieurs bâtiments belges. Les armateurs, prudents, exigent des garanties de sécurité avant de renvoyer leurs navires. La présence de mines marines constitue le principal risque : sans un déminage préalable, les compagnies maritimes refusent de s'aventurer dans les eaux du détroit.

Les États-Unis affirment avoir déjà neutralisé plusieurs mines, tandis que le Royaume-Uni, la France et la Belgique se préparent à lancer une mission de déminage. Un chasseur de mines belge a quitté Zeebruges fin mai pour la Méditerranée, prêt à intervenir.

Toutefois, le calendrier et le déroulement précis de cette opération restent flous, et les experts estiment qu'il faudra plusieurs mois avant que la navigation ne soit totalement sécurisée. Même si le détroit rouvrait rapidement, l'impact sur les prix de l'énergie ne serait pas immédiat. Les analystes prévoient que la production pétrolière et gazière mettra du temps à retrouver 70 à 80 % de son niveau d'avant-guerre.

Les champs pétrolifères doivent être remis en service, les installations endommagées réparées et la chaîne logistique réorganisée. Le transport du pétrole vers les marchés prend plusieurs semaines.

Néanmoins, l'annonce de l'accord a déjà fait baisser les cours : le baril de Brent est tombé sous les 80 dollars pour la première fois en trois mois, et le WTI américain a perdu près de 5 %. Le professeur Johan Albrecht (Université de Gand) tempère cet optimisme : les prix restent supérieurs à ceux d'avant le conflit et une baisse significative à la pompe ne sera perceptible que dans plusieurs mois.

Quant au péage du détroit, le président Donald Trump a assuré qu'il resterait gratuit, contrairement à certaines spéculations. En somme, si l'accord ouvre une perspective de désescalade, la normalisation complète du trafic et des marchés énergétiques prendra du temps et dépendra de la sécurisation effective de la zone





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