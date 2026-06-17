Après des échanges de frappes et des négociations longues, les deux nations ont signé un accord préliminaire visant à mettre fin aux tensions dans la région. Le texte, supposé conclure la guerre et ouvrir un temps de reconstruction, a été ratifié par les présidents. Les conséquences sont déjà visibles notamment auprès d'Hezbollah et de la dynamique libanaise, tandis que les États-Unis envisagent de maintenir une présence militaire.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, déclenchant une réaction aérienne de la part du régime iranien sur toute la région du Golfe.

Le souci immédiat était la cadence des bombardements et la riposte. Cependant, le soir de dimanche, les deux parties relayèrent une nouvelle structurée. Le Premier ministre du Pakistan confirma l'accord, et plus tard la présidente américaine Donald Trump l'inscrivit - au vu d'un récent rapport envoyé par le ministère iranien. Iran a reconnu qu'il avait signé l'accord avec les Etats-Unis afin de mettre fin à la guerre au Moyen‑Orient, tel que annoncé par Trump.

Elles ont réaffirmé que le mémorandum, signé électroniquement, n'aurait pas besoin d'une cérémonie de signature continue. Les communiqués iraniens et deux fonctionnaires américains qui ont confirmé le texte publièrent une dette lorsqu'une source majeure de la presse de la Maison Blanche a gardé que President Donald Trump avait signé l'accord lors d'un dîner à Versailles avec Emmanuel Macron.

Mohammad Bagher Ghalibaf, le président de l'Assemblée nationale iranienne et chef des négociations, a qualifié l'accord de "défaite : l'État américain ne peut évacuer la pression qu'on lui impose". En réponse, le Hezbollah libanais a réaffirmé son refus de désarmer, attirant l'attention de Naim Qassem qui a appelé à préserver l'équilibre de défense de la région. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, les États-Unis ont promis de maintenir une présence de forces en Golfe.

Au même moment, les présidents mitent que le traité préliminaire est un jalon qui sera signé cette semaine. Le profil a explicité que le contenu directiveur de la Fédération est d'émettre l'accord en trente jours. Trump a publiquement déclaré que l'Iran est autorisé à détenir des missiles balistiques, selon sa propre équité, et citait sa propre discussion - à l'aéroport d'Orly - où il affirmait que le Golfe doit être soumis à la règle de l'héroïsme.

Les conséquences pour le Liban sont déjà ressenties : le Hezbollah a mandaté l'assistance de la partie iranienne, exigée par la clause de l'accord. Les champs d'influence de Israël et d'Irak continueront de se – comme les budgets pour soutenir le pays à 300 milliards de dollars, ...





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accord États‑Unis Et Iran Conflit Golfe-Pérsia Hezbollah Gulf Region Démobilisation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accord de principe entre les États-Unis et l'Iran pour être signé en SuisseLes États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de principe qui doit être signé vendredi dans un complexe hôtelier à Bürgenstock, en Suisse. Le choix du lieu, également utilisé pour la conférence sur la paix en Ukraine, vise à faciliter la sécurité. Le président du parlement iranien devrait assister à la cérémonie, tandis que le vice-président américain J.D. Vance pourrait représenter les États-Unis.

Read more »

Signature d'un accord de paix entre les États-Unis et l'IranUn accord de paix sera signé ce vendredi 19 juin en Suisse, ouvrant une période de négociations sur les sanctions contre l'Iran, le nucléaire iranien, la reconstruction et le développement économique du pays, ainsi qu'un mécanisme de suivi des engagements. Le vice-président américain JD Vance s'est dit optimiste quant aux effets positifs sur les prix de l'énergie. En Iran, le cessez-le-feu est célébré malgré les pertes économiques considérables du pays. L'inflation a réduit le pouvoir d'achat et le régime iranien, en acceptant de négocier avec Washington, semble revoir ses positions anti-américaines historiques. La levée partielle des sanctions et le déblocage d'avoirs gelés sont au cœur des enjeux.

Read more »

Accord Iran-États-Unis : un premier effet positif dans le GolfeAprès des mois de négociations et de tensions accrues, l'accord entre l'Iran et les États-Unis a des conséquences immédiates dans le Golfe. Le blocus américain sur les ports iraniens a été levé, et les pétroliers iraniens peuvent à nouveau naviguer librement.

Read more »

Accord entre les États-Unis et l'Iran : réactions et implications régionalesLes États-Unis et l'Iran ont annoncé un accord de principe mettant fin aux hostilités, incluant des points sur les sanctions, la navigation, la coopération économique et le contrôle nucléaire. L'accord a été salué par l'Iran et critiqué par certains groupes comme le Hezbollah, tandis qu'Israël a mené des frappes aériennes au Liban malgré l'accord.

Read more »