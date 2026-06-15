Accord entre Washington et Téhéran : la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage

L'accord entre Washington et Téhéran a été annoncé lundi matin par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur clé du conflit. Le document sur lequel se sont entendus les deux parties n'a pas été rendu public dans l'immédiat.

L'accord entre Washington et Téhéran a été annoncé lundi matin par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur clé du conflit. Le document sur lequel se sont entendus les deux parties n'a pas été rendu public dans l'immédiat.

L'annonce a déclenché une chute de plus de 4% des cours du pétrole, qui avaient flambé depuis le déclenchement de la guerre le 28 février et le blocage du détroit stratégique d'Ormuz. La Bourse de Tokyo a bondi de plus de 4% et celle de Séoul de plus de 5% lundi matin. Le président américain Donald Trump a autorisé pleinement la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain.

Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots dès la signature de l'accord vendredi afin de permettre le déminage. La fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban, a été déclarée par le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Gharibabadi, sur la télévision d'Etat.

Nous vous proposons de suivre l'évolution de la situation et de connaitre les détails de cet accord dans le direct ci-dessous





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accord Entre Washington Et Téhéran Réouverture Du Détroit D'ormuz Fin De La Guerre Opérations Militaires Liban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les États-Unis abattent plusieurs drones iraniens visant des navires dans le détroit d'OrmuzLes forces américaines ont intercepté plusieurs drones d'attaque iraniens ciblant des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, alors que des négociations de paix impliquant l'Iran, les États-Unis et le Pakistan sont en cours. Le président Trump a critiqué les fuites sur l'accord, tandis que le chef de la diplomatie iranienne exprime l'espoir d'une signature prochaine.

Read more »

Un accord historique entre les États-Unis et l'Iran se profile, liant le nucléaire, le détroit d'Ormuz et le conflit libanaisLes États-Unis et l'Iran seraient sur le point de signer un accord de paix historique, mettant fin à des années de tensions. L'accord prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz, la levée des blocus contre l'Iran et des concessions sur le programme nucléaire, en échange d'un retrait israélien du Liban. Les délais de signature divergent entre Washington et Téhéran, et le sort du Hezbollah reste une condition sine qua non pour l'Iran.

Read more »

Négociations criblées de doutes : États-Unis, Iran et Pakistan se préparent à un accord de paixLe samedi, le Pakistan a signé que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix dans les vingt‑quatre heures, mais les deux pays n'ont pas encore finalisé le protocole. Face à des annonces contrastées de Washington et de Téhéran, les négociations se poursuivent sous l'œil du Qatar tandis que le détroit d'Ormuz reste au cœur des débats. Les perspectives, d'une signature imminente à de longues discussions techniques, restent incertaines mais cruciales pour l'avenir du Moyen‑Orient.

Read more »

Cessez-le-feu historique au Moyen-Orient et réouverture du détroit d'Ormuz annoncéeUn accord de paix mettant fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, a été scellé entre les belligérants. Dans la foulée, le président américain Donald Trump a ordonné la levée du blocus naval sur l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz, promettant un retour à la libre circulation du pétrole. La cérémonie officielle de signature se tiendra le 19 juin en Suisse.

Read more »