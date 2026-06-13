Accord États-Unis-Iran : confusion sur la signature et optimisme prudent du Pakistan

Alors que lePakistan annonce un accord de paix imminent entre Washington et Téhéran, des déclarations contradictoires des deux parties créent la confusion sur le calendrier et le contenu du texte. L'Iran tempère, les États-Unis maintiennent une signature prochaine, et des éléments clés de l'accord commencent à émerger.

Depuis l'annonce par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif d'un imminent accord de paix entre les États-Unis et l' Iran , la confusion règne quant aux modalités et au calendrier de sa signature.

Alors que Washington et Téhéran n'ont jamais été aussi proches d'un règlement mettant fin à des mois de tensions, les déclarations contradictoires des deux parties, ainsi que les démentis ultérieurs, nourrissent l'incertitude. Le Pakistan, qui a servi de médiateur dans ces négociations secrètes, se montre pour sa part optimiste, affirmant que le texte final est prêt et que la signature électronique pourrait intervenir sous 24 heures.

Pourtant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, tempère ces propos en déclarant qu'aucun mémorandum d'accord n'a encore été signé et que des modifications restent possibles. De son côté, le président américain Donald Trump maintient sur son réseau social Truth Social que l'accord sera signé le lendemain, coïncidant avec son 80e anniversaire, tout en contestant les informations venues d'Iran sur son contenu.

Cette divergence des versions souligne la fragilité des avancées et la nécessité de précautions dans la communication autour d'un texte toujours en cours de finalisation. Les éléments communs des déclarations officielles esquissent un accord qui prévoit l'arrêt des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban où Israël devrait se retirer des zones occupées, la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus des ports iraniens par les États-Unis.

La question du programme nucléaire iranien, quant à elle, serait renvoyée à une phase ultérieure. Ces points semblent faire consensus, mais le calendrier et le mécanisme exact de la signature restent flous. La cérémonie électronique, initialement annoncée pour le dimanche par le ministère pakistanais des Affaires étrangères, a été démentie par Téhéran.

Par ailleurs, la présence du vice-président américain J.D. Vance, qui dirige l'équipe de négociation, pourrait être compromise par son impossibilité à revenir à temps depuis l'Iran avant le départ du président Trump pour le sommet du G7 en France. Ces contraintes logistiques ajoutent à la complexité de la situation. Alors que les médias des deux pays diffusent des informations divergentes, les observateurs s'interrogent sur la signification réelle de ces annonces.

L'optimisme du Pakistan contraste avec la prudence affichée par l'Iran, qui évoque "l'hésitation de l'autre parti" pour justifier son manque de confirmation. De son côté, la Maison-Blanche, par la voix du président Trump, critique les fuites iraniennes et réaffirme son propre calendrier. Dans ce contexte, la question centrale demeure : un accord est-il réellement en voie de finalisation, ou ces déclarations relèvent-elles davantage de la manœuvre diplomatique que d'une avancée concrète ?

Les prochaines heures pourraient être décisives pour clarifier la trajectoire de ces négociations historiques, alors que la communauté internationale surveille de près toute évolution susceptible de stabiliser une région en proie à des conflits prolongés





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