Après des semaines de perturbations, la direction de bpost et les syndicats ont trouvé un terrain d'entente sur la mise en œuvre du plan de transformation. Un accord préliminaire qui devrait permettre la reprise du travail dès demain, à condition que les travailleurs donnent leur feu vert. Les principaux points de friction, tels que les horaires de travail, ont été au cœur des négociations, aboutissant à des compromis jugés satisfaisants par les deux parties.

Après des négociations marathon et des semaines de perturbations dans la distribution du courrier, la direction de bpost et les organisations syndicales ont finalement annoncé avoir trouvé un accord concernant la mise en œuvre du plan de transformation de l'entreprise. Cette annonce, faite par voie de communiqué de presse par la poste belge, lève un voile d'incertitude qui pesait sur le secteur depuis fin mars, date du début des actions des facteurs contre le projet initial de la direction.

Si l'accord est validé par la base, les postiers pourraient reprendre leurs activités dès demain, avec pour objectif principal de résorber l'énorme retard accumulé. Au cœur des discussions houleuses, le décalage des horaires de travail s'est révélé être le principal obstacle. Le nouvel accord prévoit désormais que la majorité des tournées prendront fin aux alentours de 17h00. Cette évolution implique un changement significatif dans le démarrage des journées pour les facteurs, qui commenceront désormais leurs tournées entre 9h00 et 10h00 du matin, une différence notable par rapport aux créneaux habituels de 6h00 à 7h00. Mathieu Goedefroy, porte-parole de bpost, a souligné l'importance de ce compromis, affirmant que cela permettrait à la majorité des postiers de pouvoir encore aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école, un aspect crucial pour l'équilibre familial. Parallèlement, un autre point essentiel a été préservé : le maintien des tournées fixes. La direction a tenu à rassurer sur ce point, expliquant vouloir conserver ce visage familier et rassurant dans le paysage urbain. Pour adoucir encore les mesures, la valeur des titres-repas sera augmentée de 2 euros. De plus, bpost s'engage à constituer un vivier interne de volontaires, destiné à réduire sa dépendance vis-à-vis des sous-traitants externes. Ces employés volontaires prendront en charge les tournées qui ne sont pas considérées comme fixes. Monsieur Goedefroy a précisé que cette flexibilité offrirait une rémunération supplémentaire aux postiers qui y adhèrent, une forme de reconnaissance pour leur engagement. Malgré la signature des syndicats sur ce projet d'accord, le texte sera soumis dès aujourd'hui à l'approbation de leurs mandants. L'espoir de bpost est que cette validation ouvre la voie à une reprise effective du travail dès demain. Cette reprise est d'ailleurs une condition sine qua non de l'accord, comme l'a rappelé le porte-parole, soulignant l'urgence de rattraper le retard, notamment en Wallonie où des centaines de milliers de colis et des millions de lettres attendent d'être acheminés. L'objectif est de rétablir une prestation de service stable pour la clientèle. La grève a eu des répercussions considérables sur l'entreprise, affectant lourdement les entreprises qui lui confient leurs envois. Les mois à venir seront donc consacrés à la reconstruction de cette confiance ébranlée. Dans les semaines à venir, la direction et les syndicats poursuivront leurs discussions dans le but de parvenir à un accord définitif sur l'ensemble de la mise en œuvre du plan d'ici le 30 avril. La date butoir du 30 avril est donc fixée pour finaliser les détails. Les syndicats, tels que l'ACOD, prévoient de communiquer davantage après avoir discuté des aspects techniques avec les collègues la semaine prochaine. La demande syndicale insiste sur une transformation qui se déroule de manière progressive. Les modalités précises de cette mise en œuvre par étapes seront définies la semaine prochaine. Quant aux nouveaux horaires de travail, ils n'entreront en vigueur qu'en septembre, une période qui permettra, selon M. Goedefroy, de travailler à l'élaboration d'un plan clair en collaboration avec le personnel et les syndicats. La ministre des Entreprises publiques, Vanessa Matz, a salué cet avant-accord, le considérant comme une preuve que le dialogue social reste la voie privilégiée pour progresser, même dans des contextes difficiles. Elle a également insisté sur la nécessité de normaliser la situation sur le terrain afin de permettre à l'entreprise d'aborder ses défis majeurs dans un climat social serein. En marge de cette actualité, une autre préoccupation médiatique émerge : celle de la prétendue 'crise des drones de 2025'. La chaîne VRT NWS a lancé une investigation, sous la forme d'un reportage intitulé 'Où sont les drones ?', afin de faire la lumière sur cette affaire, interrogeant sur la présence effective de ces engins et leur localisation actuelle. Cet élément, bien que distinct des négociations chez bpost, reflète une curiosité grandissante pour les avancées technologiques et leurs implications potentielles sur notre société





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