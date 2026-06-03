La Hongrie et l'Ukraine sont parvenues à un accord complet sur l'extension des droits linguistiques, éducatifs, culturels et politiques de la minorité hongroise dans l'ouest de l'Ukraine. Cette avancée, annoncée par le ministre hongrois de la Justice Peter Magyar, pourrait débloquer la position de Budapest au sein de l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien doit encore intégrer ces mesures dans son cadre juridique et réviser son plan d'action sur les minorités. Cet accord vise à réparer des relations diplomatiques gravement détériorées sous le règne de Viktor Orbán.

Un accord historique vient d'être conclu entre la Hongrie et l' Ukraine concernant les droits de la minorité hongroise dans l'ouest de l' Ukraine . Cet accord, qui porte sur les droits linguistiques , éducatifs, culturels et politiques, vise à apaiser les tensions diplomatiques importantes entre les deux pays, des tensions qui s'étaient considérablement aggravées sous le mandat du Premier ministre hongrois Viktor Orbán , dont la politique étrangère est souvent perçue comme proche du Kremlin.

La question du statut de la minorité hongroise, implantée principalement dans les oblasts de Transcarpatie, de Lviv et d'Ivano-Frankivsk, constituait depuis des années un point de friction majeur dans les relations bilatérales, au cœur des critiques de Budapest envers Kiev. Selon les termes divulgués, l'accord complet prévoit une extension significative des droits pour cette communauté, un sujet qui était au centre d'un long et complexe bras de fer diplomatique.

Le gouvernement ukrainien, pour sa part, n'a pour l'instant formulé aucune déclaration publique officielle à propos de cet accord et n'a pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de l'Agence France-Presse. Peter Magyar, ministre hongrois de la Justice, a affirmé que les autorités ukrainiennes intégreraient l'ensemble des mesures convenues dans leur ordonnancement juridique national dans un avenir proche. Parallèlement, Budapest exige que l'Ukraine révise son plan d'action national en faveur des minorités pour le rendre pleinement conforme aux standards européens.

Peter Magyar a lié directement l'avancée sur ce dossier à la position hongroise au sein de l'Union européenne concernant l'adhésion de l'Ukraine, déclarant que si ces révisions étaient mises en œuvre, le gouvernement hongrois donnerait son consentement à l'ouverture du premier chapitre de négociation spécifique concernant l'Ukraine. Il a toutefois réitéré fermement que la Hongrie ne soutenait en aucun cas une procédure d'adhésion accélérée pour Kyiv, prônant au contraire le respect strict des critères de Copenhague et du cadre de négociation.

Cet accord intervient au moment où les Européens ont officiellement acté mercredi soir la possibilité de reprendre formellement les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, un processus qui était dans l'impasse depuis décembre 2022 en raison du véto systématique opposé par la Hongrie. La levée de ce blocage, même partielle, constitue une victoire diplomatique pour Kyiv et un signal fort de soutien de l'UE.

Le ministre Peter Magyar s'est également dit ouvert à une rencontre avec son homologue ukrainien pour sceller cet accord sur le terrain. Il faut rappeler que la politique de Viktor Orbán envers l'Ukraine a suscité l'incompréhension et la colère de Kiev et de ses alliés occidentaux, notamment en raison de ses obstructions répétées aux plans d'aide financière et militaire de l'UE destinés à soutenir le pays face à l'invasion russe.

Les relations bilatérales s'étaient d'abord fortement dégradées en 2017 avec l'adoption par le Parlement ukrainien de la loi sur l'éducation, qui imposait l'ukrainien comme langue principale de l'enseignement secondaire, une mesure perçue à Budapest comme une discrimination directe envers les minorités, dont la communauté hongroise. Le nouvel accord devrait permettre la restauration du système des écoles des minorités nationales, où l'enseignement en langue hongroise pourra être dispensé à un niveau significatif, et garantir une représentation politique et une autonomie culturelle élargies pour les Hongrois d'Ukraine.

Cette解决方案 est vue par les analystes comme une tentative de rééquilibrer les relations post-soviétiques sous un nouveau jour, en réponse aux pressions conjuguées de l'Union européenne et des États-Unis, et comme un moyen pour la Hongrie de préserver ses intérêts nationaux tout en se réconciliant avec un voisin clé sur la route de son intégration européenne. Cependant, la mise en œuvre concrète de ces engagements reste conditionnée à la volonté politique de Kyiv et au respect des échéances fixées





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