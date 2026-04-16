Accord imminent avec l'Iran sur le dossier nucléaire, selon la Maison Blanche

Le président américain exprime un optimisme prudent quant à la conclusion d'un accord avec l'Iran concernant son programme nucléaire, soulignant l'acceptation par Téhéran de restrictions cruciales. Une éventuelle visite au Pakistan est également évoquée.

Le président des États-Unis a laissé entendre que des progrès significatifs pourraient être réalisés dans les négociations avec l' Iran concernant son programme nucléaire. S'adressant aux journalistes depuis les jardins de la Maison Blanche, il a utilisé une expression familière pour désigner les stocks d'uranium enrichi, déclarant : 'Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire'. Cette déclaration, teintée d'un optimisme prudent, suggère que Téhéran aurait consenti à des concessions majeures sur des points sensibles du dossier. L'ajout : 'Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord', renforce cette perspective, indiquant que les pourparlers sont entrés dans une phase décisive.

Le dirigeant républicain a ensuite précisé les avancées, soulignant que l'Iran s'était engagé à ne jamais se doter de l'arme nucléaire. Cette assurance, qu'il a qualifiée de pleinement acceptée par la partie iranienne, constitue un pilier fondamental pour toute résolution du conflit. 'Ils ont accepté presque tout, alors peut-être que s’ils parviennent à s’asseoir à la table des négociations, cela fera une différence', a ajouté le président, mettant l'accent sur l'importance de la continuité du dialogue direct pour consolider les acquis et finaliser les termes d'un éventuel accord. Cette phase de négociations, potentiellement à haut niveau, pourrait marquer un tournant significatif dans une crise qui perdure depuis des années et qui a des répercussions considérables sur la stabilité régionale et mondiale.

Par ailleurs, lors de son intervention, le président américain a abordé la question d'une éventuelle visite au Pakistan, soulignant la contribution de ce pays en tant que médiateur clé dans les discussions avec l'Iran. Interrogé sur la possibilité de se rendre sur place en cas de signature d'un accord, il a répondu : 'Le Pakistan a été formidable. Je pourrais y aller, oui. Si l’accord est signé à Islamabad, je pourrais y aller'. Cette déclaration souligne le rôle diplomatique central joué par le Pakistan. Il est important de rappeler que le Pakistan a accueilli récemment à Islamabad les premiers pourparlers directs entre l'Iran et les États-Unis, en présence du vice-président JD Vance. Bien que ces premières rencontres aient été qualifiées d'échec, elles ont ouvert la voie à de nouvelles tentatives de dialogue, démontrant la persévérance des acteurs dans la recherche d'une solution pacifique. La volonté du président américain de se rendre au Pakistan témoigne de l'importance qu'il accorde à ce pays dans la résolution de la crise et de la reconnaissance de ses efforts diplomatiques considérables. Cette potentielle visite pourrait sceller l'importance de la médiation pakistanaise et renforcer les liens bilatéraux dans un contexte géopolitique complexe.

Le contexte actuel rend cette avancée diplomatique particulièrement attendue. Le conflit, qui a causé des milliers de victimes, principalement en Iran et au Liban, et qui a exercé une pression considérable sur l'économie mondiale, a créé un sentiment d'urgence quant à la nécessité de parvenir à une désescalade. L'espoir réside désormais dans une prolongation du cessez-le-feu, en vigueur depuis le 8 avril, qui a offert un répit bienvenu, bien que temporaire. La signature d'un accord sur le programme nucléaire iranien serait une étape capitale pour apaiser les tensions régionales et internationales, permettant de détourner des ressources et de l'attention vers d'autres enjeux cruciaux. La communauté internationale observe avec attention l'évolution de ces négociations, espérant qu'elles aboutiront à une paix durable et à une meilleure stabilité dans une région marquée par des années de conflits et d'incertitudes. La possibilité que l'Iran renonce à développer des armes nucléaires, couplée à une potentielle visite présidentielle au Pakistan, constitue un ensemble de nouvelles prometteuses qui pourraient redessiner le paysage géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. Le monde entier retient son souffle, attendant la confirmation d'un accord qui pourrait marquer la fin d'une longue période de crise et l'avènement d'une nouvelle ère de coopération et de paix.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Accord Nucléaire États-Unis Pakistan Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA réaffirme la participation de l'Iran à la Coupe du Monde malgré les tensionsGianni Infantino, président de la FIFA, a confirmé que l'Iran participera à la prochaine compétition mondiale. Il a souligné l'importance de séparer le sport de la politique et a exprimé l'espoir d'un climat pacifique pour le déroulement des matchs, malgré les préoccupations antérieures concernant la sécurité des joueurs iraniens aux États-Unis.

Read more »

Le Real Madrid : une saison blanche et des regrets malgré une défaite honorableLe Real Madrid a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Malgré une performance remarquée, l'équipe semble condamnée à une saison sans aucun titre majeur, une situation qui pourrait avoir des répercussions importantes.

Read more »

Grève chez Bpost : Disparités régionales et négociations en cours pour un accord sur les horairesLa grève entamée fin mars chez Bpost continue d'impacter la distribution du courrier en Belgique, avec des disparités importantes entre les régions. Si la Wallonie est fortement touchée, Bruxelles et la Flandre connaissent une meilleure couverture. Le conflit, centré sur un plan de transformation jugé trop abrupt et de nouvelles exigences horaires, pousse à des négociations intensives. Des conciliateurs sociaux sont impliqués et une flexibilité de la direction sur les horaires est envisagée, bien qu'aucun accord ferme n'ait encore été trouvé.

Read more »

Accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, une percée diplomatique sous l'égide de TrumpDonald Trump annonce un accord de cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël, salué par les deux dirigeants. L'accord, qui devrait entrer en vigueur dans la soirée, marque une avancée diplomatique significative, bien que le Hezbollah ait conditionné son respect. Le président américain prévoit d'inviter les deux chefs d'État à la Maison Blanche.

Read more »

Accord à la Poste belge : un nouveau souffle pour le plan de transformationAprès des négociations tendues, la direction de bpost et les syndicats ont conclu un accord visant à moderniser l'entreprise tout en tenant compte du bien-être des employés. Les détails de la mise en œuvre progressive du plan de transformation, l'impact sur les conditions de travail et les compensations font partie des points clés de cette entente.

Read more »

Trêve Incertaine entre Israël et le Liban : L'Ombre du Hezbollah Plane sur l'AccordDonald Trump annonce un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, fruit de discussions avec Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun. Cependant, des doutes subsistent quant à la capacité du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah, tandis que les populations frontalières restent anxieuses. Une invitation à la Maison Blanche est prévue pour les deux dirigeants.

Read more »