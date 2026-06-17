Accord Iran-États-Unis : un premier effet positif dans le Golfe

Après des mois de négociations et de tensions accrues, l'accord entre l'Iran et les États-Unis a des conséquences immédiates dans le Golfe. Le blocus américain sur les ports iraniens a été levé, et les pétroliers iraniens peuvent à nouveau naviguer librement.

Après plus de trois mois de guerre qui ont fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, de laborieuses négociations et de multiples volte-face de Donald Trump, parvenir à un accord final se dérouler dans la foulée, selon le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi.

Avant même sa signature, un premier effet a été constaté dans le Golfe, selon la diplomatie iranienne : le blocus américain sur les ports iraniens, imposé le 13 avril en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran depuis le début du conflit fin février, a été levé. Trois pétroliers de la National Iranian Tanker Company (NITC), chargés au total de 4,8 millions de barils de pétrole brut, ont franchi le périmètre du blocus, selon le site de suivi maritime TankerTrackers.

Plus tôt, la télévision d'Etat iranienne avait annoncé une reprise du trafic des pétroliers iraniens. Une incertitude demeure cependant quant à la gestion d'Ormuz : l'Iran ne compte pas revenir à la situation d'avant-guerre et entend facturer des frais liés aux services aux navires, alors que les Etats-Unis voudraient que le passage reste gratuit. La situation reste tendue dans la région, et les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'avenir de l'accord et de la situation géopolitique dans le Golfe.

Les experts et les observateurs attendent avec intérêt les prochaines étapes de la crise, et les réactions des différentes parties prenantes pour déterminer l'issue de cette situation complexe et sensible





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