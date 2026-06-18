Accord trouvé à Aviapartner après des mois de conflit social à Brussels Airport

Un protocole d'accord a été conclu entre la direction d'Aviapartner et ses employés, mettant fin à un mouvement de grève qui avait perturbé les opérations à Brussels Airport. L'accord inclut des engagements sur le bien-être au travail, la sécurité, le système de primes et les formations.

Après plusieurs mois de tensions et de mécontentement among the staff of Aviapartner , who provide ground handling services at Brussels Airport , a significant step has been taken to resolve the social conflict.

The employees, who had already taken sporadic strike actions that caused delays for around sixty flights, initially saw a mediation meeting on Tuesday fail to produce an agreement, leading to renewed but limited strike measures. However, subsequent negotiations have now resulted in a protocol agreement that has been approved by the workforce. This accord addresses the core grievances raised by the workers concerning workload, career prospects, recognition, and the impact of organizational changes on their day-to-day operations.

According to Mr. Bougrine, a representative of the employees, the agreement includes concrete commitments regarding workplace safety and well-being, a review of the bonus system, and guarantees related to training programs and work organization. The settlement is expected to restore normal operations at Brussels Airport and improve labor relations within the company. This development comes after a period where the industrial action had disrupted travel for passengers using airlines that contract Aviapartner for check-in and boarding services





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aviapartner Brussels Airport Grève Accord Conditions De Travail Bien-Être Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un nouveau mouvement de grève perturbe les activités d'Aviapartner à Brussels AirportLes discussions entre la direction et les syndicats n'ont débouché sur aucun accord mardi, poussant une partie du personnel à reprendre le travail de protestation. La réunion de médiation entre la direction et les syndicats chez Aviapartner n'a pas abouti mardi. Une grève spontanée avait éclaté lundi matin chez Aviapartner. Elle avait entraîné des retards à Brussels Airport pour une soixantaine de vols au départ de compagnies aériennes faisant appel à cette société pour l'enregistrement et l'embarquement des passagers.

Read more »

Actualités variées : santé mentale, grève à Aviapartner, polémique législative et canicule en BelgiquePanorama des actualités récentes en Belgique et ailleurs, couvrant la santé mentale comme première cause d'incapacité, la grève chez Aviapartner, la polémique autour du projet de loi sur les visites domiciliaires, la canicule, les manifestations à Namur, et divers autres sujets socio-économiques.

Read more »

Fin de conflit chez Aviapartner : les syndicats et la direction trouvent un terrain d’ententeUn accord a été trouvé entre la direction et les syndicats d’Aviapartner après la grève spontanée de lundi à Brussels Airport. Le protocole, qui doit encore être soumis au personnel, intervient à la suite de tensions liées à un nouveau système de rémunération et de retards enregistrés sur plusieurs vols.

Read more »

États-Unis-Iran : un protocole d'accord pour mettre fin aux hostilitésLes États-Unis et l'Iran doivent signer formellement ce vendredi en Suisse un protocole d'accord pour mettre fin aux hostilités débutées le 28 février 2026. Ce protocole ouvrira une période de négociations de 60 jours pour aboutir à un accord final entre les parties. Donald Trump promet un meilleur résultat que l'accord précédent et assure que cet accord détruira les capacités nucléaires de l'Iran et rouvrira le détroit d'Ormuz. Cependant, le contenu du protocole reste flou et aucune fuite n'en a révélé les termes, suscitant des interrogations sur la portée réelle de cet accord.

Read more »