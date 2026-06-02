Accusé de meurtre : les arguments de l'avocat général

L'avocat général présente les arguments en faveur de la culpabilité de l'accusé, soulignant notamment les qualificatifs employés par les témoins pour décrire le moment des faits et les preuves physiques trouvées sur les lieux.

L'avocat général commence son réquisitoire en citant une longue liste de qualificatifs employés par les témoins pour décrire le moment des faits : 'un avion, une bombe, une fusée, un attentat, le chaos, une machine à laver, Bagdad, des chaussures qui se retrouvent sur les toits des maisons'.

Mon rôle dans le procès est de représenter la société dont les équilibres ont été ébranlés par les crimes commis. Tout est dit. La réponse est clairement ouise montre suffisamment réactif pour poursuivre sa route. Il ajoute qu'il a conscience des faits et de leur gravité puisqu'à leur arrivée sur les lieux, il demande aux policiers d'en abattre.

Une fois que tous les éléments ont été connus (les vidéos, ... ), la chambre des mises en accusation a confirmé ces qualifications. Il conclut : 'Pourquoi ? Il est notoire que dans quasi toutes les affaires criminelles, l'accusé soutient qu'il n'avait pas l'intention de tuer'.

Il convient donc d'analyser, estime le magistrat. Il en réfère à la Cour de cassation et à l'arrêt du 6 novembre 2019. Un arrêt qui fait autorité qui dit : 'L'auteur de l'acte, sans rechercher absolument les conséquences de son acte, posé en connaissance de cause, était conscient que cet acte pouvait entraîner la mort et a accepté cette éventualité'. Cet arrêt dit donc, globalement, que 'le fait d'accepter le risque mortel suffit à établir la volonté de tuer'.

Le magistrat précise d'ailleurs que la cour a précédemment cassé une décision de cour d'assises qui n'avait pas tenu compte de cette jurisprudence. Parmi les arguments relevés par l'avocat général, on a été mis en garde par ses amis, ses voisins, son père et ''. Il avait donc conscience du risque qu'il prenait.

L'avocat général Gilles Dupuis estime qu'il est inenvisageable qu'il ait pu ignorer que l'on se trouvait en période de carnaval, et donc, qu'il risquait de croiser des piétons sur son chemin. L'éclairage était en parfait état.

Selon le ministère public, l'accusé dont les freins ne sont plus en capacité de protéger les piétons - Le fait d'avoir fait passer la voiture en mode 'sport', pour en augmenter la vitesse - Le fait de n'avoir respecté aucune limitation et d'avoir roulé jusqu'à 174 km/h, malgré les passages pour piétons et les chicanes, dont l'objectif est justement de ralentir la vitesse - Le freinage d'urgence aurait permis au véhicule de s'arrêter à temps. Le freinage a été léger, dans un premier temps, et il sait qu'il a fait de gros dégâts puisqu'il l'a dit à un policier arrivé sur les lieux : 'j'ai tué des gens'.

Il n'y croit pas, dit-il, mais, en substance, la peur ne l'empêche pas de freiner. Le magistrat en vient ensuite au cas du gille Frédéric d'Andrea, que l'accusé a transporté sur son capot pendant 22 secondes, et qu'il a toujours affirmé ne pas avoir vu, car son pare-brise était complètement étoilé. L'avocat général rappelle que Paolo Falzone a admis ''. Bref, même à travers le pare-brise abîmé, il voyait et ne pouvait ignorer la présence du gille sur son capot.

Le magistrat ajoute qu'il n'avait aucune raison de s'arrêter à cet endroit-là, si ce n'est dans le but de faire tomber le gille, dont l'apertinence était audible, d'autant qu'il roulait fenêtre ouverte. Le représentant du parquet reprend avec un nouvel argument en faveur du meurtre : il n'apporte pas les soins aux personnes qui sont dans l'habitacle.

Parmi les arguments pour le prouver, il cite : Paolo Falzone parvient à rouler, à appeler sa mère, à demander de l'aide à Antonino, et il conclut : 'j'estime que les 7 meurtres sont établis'. Au cours du procès d'assises, le principal avocat de parties civiles, Me Mayence a réclamé que soit posée au jury la question de la préméditation en ce qui concerne le gille qui était sur le capot de la voiture, qui en est tombé avant d'être 'franchi' par la voiture.

L'avocat général rappelle pour que la préméditation soit établie, qu'il faut 'du temps' et 'un état d'esprit assez stable'. Sur base d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2009, il estime qu'avec 22 secondes de réflexion 'ce temps est suffisant' pour établir la préméditation. Il estime aussi qu'il conserve la maîtrise de ses actes, qu'il 'ne fait pas' les soins aux personnes qui sont dans l'habitacle. Il conclut : 'j'estime que les 7 meurtres sont établis'





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accusé Meurtre Qualificatifs Prises De Conscience Parmi Les Arguments Parmi Les Preuves Parmi Les Arguments En Faveur Du Meurtre Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques Parmi Les Arguments En Faveur De La Culpabilit Parmi Les Preuves Parmi Les Preuves Physiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'avocat de l'homme accusé d'agression sur la ligne de tram en De Haan dépose plainte contre les menacesL'avocat Pieterjan Dens a déposé une plainte contre les menaces qu'il a reçues après la libération du jeune homme accusé d'agression sur la ligne de tram en De Haan. Il pense que c'est allé trop loin que sa femme et son fils soient impliqués dans cela.

Read more »

Zelensky accuse la Russie d'utiliser des enfants soldats en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme détenir des preuves de l'utilisation d'enfants soldats par la Russie, une pratique qualifiée de crime de guerre. Il appelle à des sanctions accrues tout en restant ouvert aux négociations de paix.

Read more »

Déportés, « russifiés », puis envoyés au front : l’Ukraine accuse Moscou d’utiliser des enfants ukrainiens comme soldatsKiev accuse Moscou d’enrôler de force des enfants ukrainiens déportés pour les faire combattre contre leur propre pays. Une nouvelle accusation grave, après celles déjà formulées par Zelensky sur la « russification » des mineurs.

Read more »

Procès Falzone : hommage émouvant d'un frère de victime avec un gâteau d'anniversaireLors de la reprise des plaidoiries au procès de Paolo Falzone, Grégory D'Andrea, frère d'une victime, a rendu hommage à son frère décédé avec un gâteau d'anniversaire et des bougies, interpellant les accusés. Cette scène intervient dans un contexte où le premier avocat général accuse Falzone de meurtres volontaires, tandis que d'autres actualités marquantes secouent la Belgique, notamment un accident de bus scolaire et des débats sur la dette publique.

Read more »