ACLVB critique sévèrement les mesures gouvernementales contre la hausse des prix de l'énergie

Le syndicat libéral ACLVB juge les mesures de soutien du gouvernement fédéral face à la flambée des prix de l'énergie trop limitées, trop permissives et surtout, insuffisamment structurelles. Il plaide pour une indemnité minimale pour tous les travailleurs et des solutions durables.

Les mesures de soutien du gouvernement fédéral face à la flambée des prix de l' énergie sont jugées insuffisantes, trop permissives et surtout, manquent de caractère structurel, selon le syndicat libéral ACLVB .

Cette évaluation sévère souligne un manque de véritable solution pour les travailleurs, les mesures actuelles étant perçues comme de simples pansements temporaires sur un problème profondément enraciné. Gert Truyens, président national de l'ACLVB, exprime cette préoccupation dans un communiqué de presse, soulignant que l'accès à ces aides dépendra largement de la bonne volonté des employeurs, laissant ainsi de nombreux travailleurs sans aucune assistance. Cette situation est dénoncée comme une politique créant une dépendance plutôt qu'une réelle aide.

L'ACLVB critique particulièrement l'incitation proposée aux employeurs pour augmenter les indemnités kilométriques, car cette augmentation reste soumise à la discrétion de chaque entreprise. Selon le syndicat, cette approche risque d'accentuer les inégalités entre les travailleurs, en fonction de leur secteur d'activité ou de l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Cette disparité est considérée comme inacceptable, et l'ACLVB plaide pour l'instauration d'une indemnité minimale garantie pour tous les travailleurs, indépendamment de leur situation professionnelle.

Le syndicat estime que cette mesure est essentielle pour assurer une équité et une protection sociale adéquates face à la crise énergétique. Il est crucial, selon l'ACLVB, que les travailleurs ne soient pas laissés à la merci des décisions individuelles de leurs employeurs, mais qu'ils bénéficient d'un soutien public direct et universel. L'absence d'une telle garantie est perçue comme un manque de volonté politique de réellement protéger le pouvoir d'achat des travailleurs.

De plus, l'ACLVB insiste sur le fait que les mesures actuelles sont trop limitées dans leur portée, se concentrant principalement sur les frais de déplacement en voiture, et ne tiennent pas suffisamment compte des autres coûts liés à la mobilité et à l'énergie. Au-delà de la question des indemnités kilométriques, l'ACLVB regrette vivement la durée limitée de ces mesures, qui ne s'étendent que sur une période de trois mois.

Le syndicat considère que cette échéance est irréaliste, étant donné les prévisions pessimistes concernant l'évolution des prix de l'énergie et des coûts de mobilité. Gert Truyens affirme qu'il est peu probable que ces prix reviennent à un niveau normal dans un délai aussi court. Il souligne que les travailleurs ne recherchent pas des solutions temporaires et ponctuelles, mais des mesures structurelles et durables qui leur offrent une protection à long terme.

L'ACLVB appelle donc le gouvernement à revoir sa stratégie et à adopter des politiques plus ambitieuses et plus pérennes pour faire face à la crise énergétique et à ses conséquences sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le syndicat propose notamment d'étudier la possibilité de mettre en place un système de compensation énergétique universel, financé par des recettes fiscales, qui permettrait de soutenir tous les ménages, y compris ceux qui ne sont pas éligibles aux aides actuelles.

L'ACLVB réaffirme son engagement à défendre les intérêts des travailleurs et à lutter contre toutes les formes d'inégalités sociales





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