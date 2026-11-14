Acte V : 106.000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur compte 106.000 participants à l'acte V des manifestations en France. Cette mobilisation, bien que inférieure à la semaine précédente, voit le mouvement social se prolonger avec de nouvelles grèves prévues mardi.

Le ministère de l'Intérieur français a annoncé samedi que quelque 106.000 personnes ont manifesté dans l'hexagone pour l'acte V du mouvement social. Cette mobilisation s'est déroulée dans un contexte de calme relatif, bien que les chiffres officiels indiquent une baisse significative par rapport à la semaine précédente. Le nombre total de participants s'élève ainsi à 106.000, contre 146.000 personnes comptabilisées lors du précédent acte la semaine dernière.

Un nombre de manifestants en recul mais maintenu

Cette diminution est particulièrement marquée à Paris, où le ministère de l'Intérieur dénombre 24.000 manifestants. Ce chiffre contraste fortement avec les 46.000 personnes estimées la semaine précédente dans la capitale selon la même source officielle. La comparaison met en lumière une érosion de la participation massive dans la zone urbaine principale, même si la mobilisation reste structurellement présente à l'échelle nationale.

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Parallèlement, l'intersyndicale jeune a publié ses propres estimations, évaluant la mobilisation à 200.000 manifestants en France. Pour la capitale, cette organisation syndicale avance un chiffre de 100.000 participants, soit une baisse par rapport aux 75.000 personnes qu'elle avait comptabilisées samedi dernier pour la seule ville de Paris. Ces écarts de méthodologie entre les sources officielles et syndicales demeurent une constante dans le suivi de ces mouvements sociaux.

Sécurité et interpellations pendant les manifestations

À 17h00, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 121 personnes avaient été interpellées sur l'ensemble du territoire national. Les services de police ont fait part de l'absence d'incident majeur à ce stade de la journée, soulignant une relative sérénité comparée à certains actes précédents. Cette stabilité relative a permis aux cortèges de se dérouler sans perturbations graves signalées par les autorités.

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Le parquet de Paris a précisé que 22 interpellations d'hommes ou d'adolescents, dont trois mineurs, avaient été effectuées dans la capitale. Ces interventions judiciaires concernaient principalement le port d'armes de catégorie D, qui regroupe notamment les armes blanches. Des poursuites ont également été engagées pour outrage et violations d'interdiction de paraître ou de manifester.

Présence de divers mouvements sociaux

Des organisations de défense des droits humains ont participé aux manifestations pour dénoncer la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Ces groupes qualifient ce projet de texte d'"un permis de tuer". Cette cause spécifique avait déjà mobilisé près de 50.000 personnes le 20 septembre dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

La coordination des gilets jaunes, qui contribue depuis le 17 octobre à l'organisation des samedis de manifestations contre la vie chère, recensait vendredi après-midi sur son site internet 338 manifestations dans toute la France. Cette structure souligne que l'on n'a pas l'impression que le mouvement s'essouffle, décrivant un peuple entier qui est en train de se lever.

Prochaines étapes et réponses syndicales

Une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue mardi à l'appel de la CGT. La CFDT du secteur public s'y est ralliée, après le refus gouvernemental vendredi de relever le point d'indice des fonctionnaires. Cette convergence syndicale indique que les revendications salariales et les contestations de réformes continuent de structurer le calendrier de la mobilisation sociale en France.