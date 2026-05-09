Activité migratoire accrue et pèlerinage dans la Basilique de Scherpenheuvel, recherche sur des squelettes gallo-romains en Belgique

Un article fournit des informations sur les migrations illégales en Belgique, les incidents courants tels que des véhicules tombant dans les fosses et les interpellations massives de migrants. Il y a également le pèlerinage des scouts et les recherches en cours sur les squelettes gallo-romains trouvés à Tirlemont par des professeurs de l'Université catholique de Louvain.

Depuis le début de 2022, plus de 400 migrants ont été arrêtés sur la côte belge, mettant en alerte les autorités flamandes. Des incidents courants, tels qu'un véhicule tombant dans un fossé pour se mettre à l'abri d'un contrôle de police avec à bord de nombreux migrants, ont eu lieu.

De plus, 9 migrants ont été arrêtés dans les dunes, préparant leur escale vers l'Angleterre, tandis que d'autres ont été arrêtés à La Panne, à bord d'un bateau en pleine mer, et à Bredene près d'Ostende. Au total, 75 personnes ont été interpellées. Le bourgmestre d'Ostende, Jean-Marie Dedecker, a tiré l'alarme, tandis que Paulien Blondeel, porte-parole de l'office des étrangers, exige une meilleure efficacité dans le suivi des dossiers.

De plus, les scouts d'Anvers ont participé à un pèlerinage sur la Basilique de Scherpenheuvel, tandis que des professeurs de l'Université catholique de Louvain poursuivent les recherches sur des squelettes gallo-romains trouvés à Tirlemont





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belguim Migrations Illicites Incidents Pélerinage Basilique De Scherpenheuvel Recherche Sur Des Squelettes Université Catholique De Louvain Tirlemont Gallo-Romains

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Douleurs chroniques en Belgique : un besoin urgent de plan nationalPrès de 3 millions de Belges souffrent de douleurs chroniques avec une prise en charge souvent insuffisante. Les experts appellent à la mise en place d'un plan national multidisciplinaire pour réduire l'impact économique et améliorer le soin des patients.

Read more »

Alban, un jeune diplômé en Belgique, bloque pour travailler comme indépendantUn jeune diplômé formé en Belgique, Alban, vit en Belgique depuis 2009 et a obtenu son diplôme après cinq années d'études. Cependant, il ne peut pas travailler comme indépendant car il ne dispose pas de la libre circulation des travailleurs. Il doit obtenir un statut d'indépendant, mais les procédures sont longues et peu transparentes. Malgré plusieurs relances, Alban est bloqué et dénonce les difficultés administratives. Il a finalement obtenu un titre de séjour de type B, qui ne le contraint plus à passer par la carte professionnelle.

Read more »

Record de 576.000 personnes en invalidité en Belgique en 2025Un nombre record de 576.643 personnes ont reçu une allocation d'invalidité en Belgique en 2025, soit une augmentation de plus de 105.000 personnes en cinq ans. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de l'âge légal de la retraite à 66 ans, ce qui a retardé le départ à la retraite de nombreux 65 ans. Hors cette catégorie, l'augmentation des personnes en invalidité n'est que de 1,6%. Les experts notent une stabilisation, voire une légère baisse chez les travailleurs de plus de 50 ans.

Read more »

Nouvelles règles européennes pour les chiens et chats : en Belgique francophone, elles existent déjàLe Parlement européen a validé de nouvelles règles pour mieux tracer les chiens et les chats élevés ou vendus dans l’Union. Mais pour les particuliers wallons, l’obligation de pucer et d’enregistrer leur animal existe déjà.

Read more »