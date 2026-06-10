Actualités belges et internationales : procès Strépy, affaire Bruel, réforme administrative, tensions USA-Iran et autres faits divers

Récapitulatif des principales informations belges et internationales : conclusions du procès du drame de Strépy, demande de mise en examen de Patrick Bruel, projet de réforme du statut des fonctionnaires wallons, riposte américaine contre l'Iran, questions sur la ministre des Sports, propos de Georges-Louis Bouchez sur son enfance, plainte contre Elio Di Rupo, mesures liées à l'Ebola et témoignage de Karine Viseur.

Le procès du drame de Strépy s'est conclu par les ultimes déclarations de Paolo Falzone, qui a exprimé des regrets devant le jury et les victimes.

Parallèlement, l'affaire impliquant Patrick Bruel avance avec une demande de mise en examen et d'incarcération formulée par le parquet. Dans le domaine administratif, la ministre wallonne Galant propose de mettre fin au statut de fonctionnaire à vie pour moderniser l'administration. Sur la scène internationale, une attaque iranienne contre un hélicoptère américain a provoqué une riposte nocturne des États-Unis contre l'Iran.

En Belgique, la ministre des Sports a été interrogée sur sa connaissance des Diables Rouges, répondant que son fils en est fan. Georges-Louis Bouchez a partagé des souvenirs de son enfance modeste. Une plainte pour corruption a été déposée contre l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo, qui se déclare scandalisé. L'épidémie d'Ebola a conduit les États-Unis à demander à la Belgique de restreindre l'accès à son territoire pour certains Africains.

Karine Viseur a témoigné des conséquences subies après avoir déposé contre Patrick Bruel, évoquant menaces et critiques





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