Ce tableau d'informations fournit un aperçu des principales actualités abordées dans une variété de domaines, y compris les protests et les grèves dans les écoles, l'magasinage de déchets nucléaires, les otázes de gestion des déchets nucléaires, le déficit budgétaire de la Belgique et la situation des drones en Russie et en Ukraine.

Une grève comme en 1996 ? Un syndicat de l’enseignement estime que la ministre est « butée et obstinée » : On est là pour dissuader les collègues de rentrer dans cette école liégeoise, les enseignants sont déterminés à l’entame de… deux semaines de grève.

Plus de couples belges sautent le pas et cela pourrait vous faciliter la vie : Faire un check-up. L’Europe doit-elle fermer les frontières face à l’épidémie d’Ebola ? Cela risque d’entraîner des mouvements sous le radar. Tout les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur : un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d’Ebola.

Plus de présence au Qatar que dans une commission parlementaire : Georges-Louis Bouchez taclé par un député DéFI. Quelle gestion pour les déchets nucléaires en Belgique ? Et à quel coût ? Le budget financier de l’État n’est pas dans un très bon état.

Pluie de drones sur Moscou : l’Ukraine frappe la Russie et estime que l’opération est tout à fait justifiée





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Actualités diverses et variées de l'actualité en françaisCette fiche d'actualité couvre une variété d'actualités, de sujetsrócz' Ilyen bien sûr concernant les fraises et les limaces qui pourraient vivre une mauvaise saison ; divers sujets concernant les problèmes de santé, les condamnations et les attaques terroristes. Nous pouvons aussi cibler certaines Parce que certains gens se sentent en difficulté à l'école, nous avons inclus des sujets sur le sentiment d'incertitude de certains professionnels de l'éducation.

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