Actualités de la Fédération Wallonie-Bruxelles : mesures d'économies dans l'enseignement, protestation étudiante, licenciement d'enseignants, nombre de communes excessif ?

Le gouvernement MR-Engagés a présenté des mesures d'économies dans l'enseignement, qui ont été adoptées par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles après un long débat. Des étudiants ont manifesté contre ces mesures en hurlant et en s'attachant aux rampes du Parlement. Des directeurs d'école ont également été contraints de licencier des enseignants. La Belgique compte-t-elle trop de communes ?

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement adopté les mesures d'économies dans l'enseignement portées par le gouvernement MR-Engagés, après un débat-marathon de 14 heures et plusieurs mois de contestation.

Pour les syndicats, le combat pourrait toutefois être loin d'être terminé. Des étudiants ont également perturbé le vote du décret-programme en hurlant et en s'attachant aux rampes du Parlement. Des directeurs d'école ont été contraints de licencier des enseignants, et la Belgique compte-t-elle trop de communes





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