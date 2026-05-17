Actualités de la semaine : Ebola, déchets nucléaires, drones, politique, droits LGBTQIA+, allocations chômage, Patrick Bruel, condamnation

La semaine a été marquée par les annonces de la Reine Mathilde en Turquie, les discussions entre les patrons et les syndicats et l'opposition, les allers-retours entre les pays européens sur les frontières et l'épidémie d'Ebola, les formations aux métiers en pénurie qui attirent de plus en plus de demandeurs d'emploi, les accusations contre Patrick Bruel, les condamnations contre des automobilistes et les plaintes contre les esthéticiennes.

L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d' Ebola ?

'Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar' Quelle gestion pour les déchets nucléaires en Belgique ? Et à quel coût ?

'Le budget financier de l'État n'est pas dans un très bon état' 'Tous les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur' : un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d'Ebola La Belge décevante, une victoire historique et... des polémiques : ce qu'il faut retenir de l'Eurovision 2026 'On a couru derrière à 5' : un automobiliste fauche des piétons avant de 'sortir un couteau' en Italie, il a été maîtrisé par des passants, que sait-on de lui ? 'Tout au long du massage...

' : une esthéticienne de 29 ans dépose plainte (pour la seconde fois) contre Patrick Bruel Pluie de drones sur Moscou : l'Ukraine frappe la Russie et estime que l'opération est 'tout à fait justifiée' 'Plus de présence au Qatar que dans une commission parlementaire' : Georges-Louis Bouchez taclé par un député DéFI Dans l'actualité politique de la semaine, on retrouve les patrons et les syndicats chez le Premier Ministre pour lui proposer une alternative au double saut d'index partiel, ensuite, il y a la visite de la Reine Mathilde en Turquie et le ping-pong d'attaques entre Georges-Louis Bouchez et l'opposition. Retour sur cette semaine politique avec Mathieu Col.

La Pride de Bruxelles se lance au milieu d'un climat international préoccupant pour les droits LGBTQIA+ : 'On brille toujours dans la lumière' Allocations de chômage limitées : les formations aux métiers en pénurie attirent deux fois plus de demandeurs d'emploi grâce à une exception 'Payer ne suffira plus' : les automobilistes multirécidivistes dans le viseur du gouvernement 'J'ai beaucoup hésité avant de m'exprimer' : accusé de viols, Patrick Bruel sort du silence Accusé de viols, le chanteur français a posté ce dimanche soir un message sur Instagram. Patrick Bruel réaffirme son innocence





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