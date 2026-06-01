Actualités de la semaine en Belgique

Un aperçu des dernières nouvelles de la semaine en Belgique, couvrant des sujets tels que les inondations, les orages, la situation financière de la Wallonie, les prix de l'essence, la formation d'un gouvernement à Bruxelles, les entreprises et le sport.

Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres : Fernand se demande si les politiques aussi se "serrent la ceinture" ? Elle est jaunâtre : ces communes wallonnes appellent à ne plus consommer l'eau du robinet après les intempéries En 2021, ça a déjà tout dévasté, et là c'est reparti : cinq ans après les inondations, le cauchemar recommence pour ces habitants On n'est plus à l'heure des cadeaux : le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles Inondations, coulées de boue...

Les pompiers 'démunis' face aux dégâts laissés par les orages : voici le bilan région par région Un retour en Belgique mouvementé pour le roi Philippe et la reine Mathilde : 'On a tourné au dessus de l'aéroport pendant une vingtaine de minutes' Plus de 100 € le plein d'essence et pourtant... la consommation de carburant grimpe en Belgique : comment l'expliquer ? Les prix à la station-service ne cessent d'augmenter, la faute notamment à la guerre au Moyen-Orient.

Et pourtant, la consommation de carburant grimpe aussi. Non, les Belges ne sont pas contents de payer plus cher leur essence, l'explication vient plutôt d'un phénomène qu'on appelle le 'tourisme à la pompe'. Explications avec Justine Sow.

Il y aura des mesures que personne ne trouvera agréable : Bart De Wever en quête de 7 milliards pour assainir les finances belges Après la loi-programme et les pensions, voici le prochain gros dossier sur la table du gouvernement : 'Le 21 juillet est une date guillotine' Cette entreprise wallonne pourrait-elle faire de l'ombre à Elon Musk ? Elle a tous les atouts pour devenir un géant du spatial.

On n'est plus à l'heure des cadeaux : le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles Invité du Face à Buxant ce dimanche, le ministre wallon de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet a dressé un constat préoccupant de la situation financière de la Wallonie. S'il rejette l'idée d'une faillite, il estime que la Région devra poursuivre ses efforts budgétaires.

'Fini les cadeaux', clame le libéral. Elle est jaunâtre : ces communes wallonnes appellent à ne plus consommer l'eau du robinet après les intempéries En 2021, ça a déjà tout dévasté, et là c'est reparti : cinq ans après les inondations, le cauchemar recommence pour ces habitants Plus de 600 jours pour former un gouvernement à Bruxelles et un parti menace déjà de la quitter : 'Ça n'était pas écrit dans l'accord' La situation est d'une gravité extrême, un échec total : la prison de Haren a été annoncée comme révolutionnaire... la réalité est tout autre Ce n'est pas terrible : De Bruyne déjà prêt pour un nouveau club ?

Le Diable rouge se dit satisfait du départ de Conte mais pour l'an prochain... Plus populaire qu'Elvis : Donald Trump veut remplacer les artistes des célébrations des 250 ans des États-Unis par... lui-même Un retour en Belgique mouvementé pour le roi Philippe et la reine Mathilde : 'On a tourné au dessus de l'aéroport pendant une vingtaine de minutes'





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