Une sélection des dernières nouvelles de la semaine en Belgique, abordant des sujets tels que l'économie, la politique, le sport, les faits divers et plus encore.

La ministre Éléonore Simonet « démarchée » par sa mutuelle afin d’obtenir le statut BIM ?

« Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer » Où faut-il faire des économies ?

Les Belges pointent deux secteurs… et ça ne va pas faire des heureux Poignardé à mort et arrêté à tort : les images de l’arrestation d’un étudiant au Royaume-Uni font bouillir le pays « La facture s’élève à 300 euros », Marc s’indigne de devoir payer une intervention des pompiers dans son immeuble Xavier Dupont de Ligonnès : un curé raconte l’avoir hébergé dans son monastère en 2022, il aurait confessé ses crimes « Le simple fait d’avoir les pieds dans l’eau peut modifier le tarif » : Emilie Dupuis découvre les règles méconnues de la pêche Où faut-il faire des économies ?

Les Belges pointent deux secteurs… et ça ne va pas faire des heureuxUne première mondiale : un hôpital belge utilise l’IA pour détecter les crises cardiaques plus rapidement Après avoir conquis des millions de lecteurs, l’un des plus grands succès de Guillaume Musso débarque sur RTLFace aux risques de rupture de l’approvisionnement en pétrole, le gouvernement fédéral a validé un plan d’urgence destiné à renforcer la sécurité énergétique du pays.

« Certaines propositions peuvent avoir un impact très rapide » : le Bureau fédéral présente de nouvelles mesures pour améliorer la situation des finances publiques « Il y a eu un manquement, c’est certain » : le député fédéral Ismaël Nuino pointe l’échec de Karine Lalieux qui aurait pu aider les finances du pays Condamné par la justice et contesté dans son propre parti, le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre jette l’éponge Grève dans l’enseignement : des enseignants ont déposé une carte d’embarquement à la ministre Valérie Glatigny l’invitant à « prendre des vacances » « Un F-35, c’est le salaire de toute la carrière de 70 pompiers » : Raoul Hedebouw s’insurge des choix d’économie proposés par le gouvernementOù faut-il faire des économies ?

Les Belges pointent deux secteurs… et ça ne va pas faire des heureux Toute cette semaine, RTL info s’intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale « Belgique, la faillite ? » Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction.

Il livre des résultats interpellants et montre à quel point les Belges sont critiques envers l’état des finances publiques. 31.000 mandataires politiques et près d’un million de fonctionnaires : faut-il réduire le nombre d’élus belges pour faire des économies ? Pour compenser les sauts d’index prévus par le gouvernement, Serge propose « d’annuler l’indexation des loyers » : est-ce envisageable ?

Vol de véhicule inédit à Tournai : un bus LETEC a été « emprunté » par... un adolescent sans permis de conduire, il a même accepté des passagers Xavier Dupont de Ligonnès : un curé raconte l’avoir hébergé dans son monastère en 2022, il aurait confessé ses crimes « On ne sait pas combien de temps on va vivre » : six Belges sur dix veulent partir avant la pension légale Poignardé à mort et arrêté à tort : les images de l’arrestation d’un étudiant au Royaume-Uni font bouillir le pays « Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-Belgique « Le simple fait d’avoir les pieds dans l’eau peut modifier le tarif » : Emilie Dupuis découvre les règles méconnues de la pêcheQue s’est-il passé cette nuit à Ganshoren ? Une explosion retentit devant une habitatio





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