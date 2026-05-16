Cette fiche d'actualité couvre une variété d'actualités, de sujetsrócz' Ilyen bien sûr concernant les fraises et les limaces qui pourraient vivre une mauvaise saison ; divers sujets concernant les problèmes de santé, les condamnations et les attaques terroristes. Nous pouvons aussi cibler certaines Parce que certains gens se sentent en difficulté à l'école, nous avons inclus des sujets sur le sentiment d'incertitude de certains professionnels de l'éducation.

Maladies , mauvais temps et retour des limaces : les fraises risquent-elles d'avoir du retard cette année ? Un homme qui a pillé mon adolescence : ce que l’on sait de la plainte de Flavie Flament contre Patrick Bruel Le cerveau derrière l’attentat contre la synagog ue de Liège a-t-il été arrêté ?

Fusillade à Ans : pourquoi les témoins ont-ils cru à une attaque de fourgon blindé ? Gros déploiement de police à Ans : plusieurs blessés, voici ce que l’on sait sur leur état et sur les suspects Cette alternative aux urgences est (trop) peu connue des Belges : les experts plaident pour une réforme « nécessaire » Un homme violemment attaqué, volé et même filmé par ses agresseurs en plein jour à Bruxelles : la victime laissée inerte sur le sol Ils se disent presque tous « en difficulté » : 9 enseignants sur 10 ne se sentent pas bien dans leur travail, les avis varient en fonction des profil





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