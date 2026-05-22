Actualités diversifiées depuis Skyrock

Un patient présentant une faible suspicion d'infection au virus Ebola a été admis et isolé dans un hôpital de Nimègue, aux Pays-Bas . Un patient soupçonné d'avoir été infecté par le virus Ebola a été admis à l'hôpital universitaire Radboudumc de Nimègue, dans l'est des Pays-Bas .

Il s'agit d'un cas avec une faible suspicion, a confirmé l'hôpital et l'Institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP. Le patient a été isolé dans une unité spéciale et bénéfice d'examens afin de déterminer s'il a effectivement été touché par le virus. Une nouvelle souche d'Ebola a mené ces dernières semaines à une nouvelle épidémie en République démocratique du Congo et en Ouganda.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi que le virus est suspecté d'avoir fait 177 morts sur 750 cas probables dans cette région, mais que ce nombre est probablement plus élevé, faute d'un recensement complet vu la situation sécuritaire et sanitaire difficile. Le préavis de grève dans les écoles prolongé jusqu'au 10 juillet : 'Les profs sont prêts à aller au finish'.

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