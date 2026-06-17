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Lionel Messi a pleuré contre l'Algérie, a inscrit un triplé contre l'Algérie lors du premier match de l'Argentine à la Coupe du monde 2026, et a admis avoir vécu des moments douloureux ces derniers temps.

Il a poursuivi l'écriture de son livre des records et estime avoir accompli davantage que ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Avec l'expérience et l'âge, la Pulga a appris à savourer et profite de faire partie d'un groupe formidable, se sentir bien et pouvoir m'épanouir sur le terrain. Un énorme incendie a ravagé un commerce à Morlanwelz, et Paolo Falzone a été condamné à 27 ans de prison.

Les fans écossais prennent d'assaut Boston avec une conséquence majeure : une pénurie de bière dans la ville. Les sélections argentine, française et norvégienne ont lancé leur Mondial 2026 avec des succès portés par les buts et records de leurs stars. Un intrus indésirable dans le camp d'entraînement des Allemands et un important incendie s'est déclaré au magasin TEDi à Morlanwelz





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