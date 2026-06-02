Un aperçu des dernières nouvelles économiques et politiques en Belgique, y compris les discussions sur la dette, les mesures de réduction des coûts, les appels à l'épargne, les orages violents et les événements récents.

Le gouvernement De Wever doit faire des économie s à hauteur de 7 milliards d'euros (au minimum) d'ici la fin de la législature pour respecter les règles budgétaires de l'UE.

Dès lors, Tatiana, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, ne comprend pas que notre pays continue d'aider l'Ukraine face à la Russie. Pour une guerre qui n'est pas la nôtre, écrit-elle. Est-ce un non-sens ? Pas du tout.

Explications. Pour cet économiste, il sera impossible de réduire la dette sans... passer par le portefeuille. Il y a eu un manquement, c'est certain : le député fédéral Ismaël Nuino pointe l'échec de Karine Lalieux qui aurait pu aider les finances du pays. Notre vol a été annulé : une grève sauvage a impacté cette nuit trois aéroports de Belgique : que s'est-il passé ?

Le gouvernement cherche 7 milliards d'euros : quelles sont les options réalisables d'après les économistes ? C'est un élément important que je regrette : le co-président d'Ecolo admet une erreur de la part du précédent gouvernement. Des gros cumuls en très peu de temps : nouvelle alerte aux orages violents pour plus de 24 heures, quelles régions sont concernées ?

Un avertissement jaune pour orages violents est en vigueur mardi et mercredi sur une large partie du pays, avec des épisodes localement intenses pouvant provoquer de fortes précipitations, des rafales de vent et un risque accru d'inondations. Ça devient gros : Tatiana ne comprend pas que le gouvernement demande aux citoyens de faire des économies tout en aidant financièrement l'Ukraine.

Il y a eu un manquement, c'est certain : le député fédéral Ismaël Nuino pointe l'échec de Karine Lalieux qui aurait pu aider les finances du pays. Notre vol a été annulé : une grève sauvage a impacté cette nuit trois aéroports de Belgique : que s'est-il passé ? Le gouvernement cherche 7 milliards d'euros : quelles sont les options réalisables d'après les économistes





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