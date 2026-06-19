Actualités en Belgique : canicule, mobilisation enseignante, drame de Lyhanna et divers incidents

Récapitulatif de plusieurs actualités en Belgique : canicule et risques sanitaires, blocage d'école par des profs, annulation des examens en province de Liège, affaires judiciaires, incendie à Herstal, et autres faits divers.

Les alertes caniculaires se multiplient en Belgique , with temperatures ressenties frôlant les 40 degrés, les autorités rappellent l'importance de prendre des précautions. Un "mal méconnu" lié à la chaleur peut s'avérer une urgence mortelle.

Par ailleurs, plusieurs titres d'actualité se sont succédé concernant des professeurs bruxellois qui ont bloqué l'entrée de leur école en chanson, protestant contre les conditions d'organisation des examens. Cette mobilisation intervient dans un contexte où la province de Liège a annoncé l'annulation des épreuves du CE1D et du CESS, invoquant des conditions insuffisises.

Dans le même temps, une tragédie a secoué l'opinion : la mort de Lyhanna, 11 ans, victime d'un viol ; le profil biologique du suspect a été retrouvé sur elle. D'autres faits divers ont également marqué les journées récentes : un incendie important dans un entrepôt à Herstal, maîtrisé par une trentaine de pompiers sans faire de blessé ; une recherche active d'une jeune fille impliquée dans un réseau de prostitution et de traite d'êtres humains ; et des révélations dans l'affaire entourant le chanteur Patrick Bruel.

Sur le plan international, les négociations en Suisse pour un accord Iran-États-Unis ont été reportées, suscitant l'attention. En Belgique, un patron du secteur viticole estime que le pays est désormais mieux placé que la France pour produire du vin.

Enfin, dans le domaine social, une maison partagée pour personnes atteintes de troubles cognitifs a vu le jour à Woluwe-Saint-Lambert, et des huissiers ont fait lever un piquet de grève d'enseignants à Liège, ces derniers risquant une astreinte de 5 000 euros. La grève des enseignants, qui se prolonge, affecte également les commerces alimentaires proches des écoles, qualifiés de "catastrophe"





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