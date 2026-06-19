Actualités en Belgique : gaz russe, canicule, inceste et économies d'énergie

Revue de l'actualité belge récente : consommation de gaz russe malgré les sanctions, canicule et orages, nouvelles mesures d'économies d'énergie, témoignages sur l'inceste, et perturbations des services de livraison.

La Belgique continue de consommer plus de gaz russe qu'avant la guerre en Ukraine, soulevant des questions sur l'efficacité des sanctions européennes. Parallèlement, le pays fait face à une vague de chaleur accablante accompagnée d'orages, avec une alerte orange active et le numéro d'urgence 1722 mobilisé.

Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment pour les personnes vulnérables et les animaux domestiques pendant les tempêtes. Sur le front énergétique, une bonne nouvelle pour deux millions de ménages : jusqu'à 500 euros d'économies par an grâce à de nouvelles mesures sur les factures, approuvées par la commission de l'Énergie de la Chambre.

Cependant, des avertissements sanitaires sont lancés concernant certains médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires lors de fortes chaleurs. Dans le sport, l'équipe nationale de football, les Diables Rouges, voit un adversaire menacer de porter plainte contre la FIFA, l'accusant d'être l'équipe la plus maltraitée du tournoi. Sur un ton plus léger, un grand patron du secteur viticole estime que la Belgique est désormais mieux placée que la France pour produire du vin, suscitant une certaine fierté nationale.

Un rappel de produit chez Lidl pour présence de morceaux de plastique est également signalé. Un sujet grave concerne l'inceste : un sondage révèle qu'environ 9 % des Belges, soit près d'une personne sur dix, en ont été victimes au cours de leur vie, qualifié d'urgence nationale. Les témoignages de Marie et Ariane illustrent les difficultés et l'importance de l'accompagnement.

Enfin, des perturbations affectent les services Mondial Relay avec la suppression d'une centaine de points en Belgique, impactant les petits commerces





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