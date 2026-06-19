La quasi-totalité du pays est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Bruxelles Environnement a également décidé de fermer les espaces verts régionaux. Les concerts prévus ce vendredi au parc du Cinquantenaire dans le cadre de la Fête de la musique ont été annulés en raison des conditions météorologiques annoncées.

Les violents orages font déjà des dégâts en Belgique : de nombreux arbres sur les routes, les pompiers mobilisés. La chaleur accablante et les orages ont conduit à une alerte orange sur une partie du pays, appelant à la plus grande prudence.

Le numéro 1722 a été activé. Avec les fortes chaleurs, certains médicaments peuvent conduire à des effets secondaires. L'équipe la plus maltraitée du tournoi va porter plainte contre la FIFA. Gros malaise à la Coupe du Monde : le sélectionneur portugais négocie pour devenir l'entraîneur... du club de Cristiano Ronaldo.

Selon un grand patron du secteur, la Belgique est désormais mieux placée que la France pour faire du vin. Les concerts prévus ce vendredi au parc du Cinquantenaire dans le cadre de la Fête de la musique ont été annulés en raison des conditions météorologiques annoncées. Bruxelles Environnement a également décidé de fermer les espaces verts régionaux. Une température ressentie qui frôle les 40 degrés est en alerte orange.

Des ouvriers tentent de travailler sans trop subir le soleil. La quasi-totalité du pays est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Un million de personnes ont été victimes d'un inceste dans leur vie en Belgique. Les violents orages font déjà des dégâts en Belgique : de nombreux arbres sur les routes, les pompiers mobilisés.

La quasi-totalité du pays est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Les concerts prévus ce vendredi au parc du Cinquantenaire dans le cadre de la Fête de la musique ont été annulés en raison des conditions météorologiques annoncées. Bruxelles Environnement a également décidé de fermer les espaces verts régionaux





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