Le conflit en cours entre Israël et le Hezbollah, mouvement pro-iranien et chiite, a entraîné des pertes humaines et financieres considérables. Le secrétaire d'État a annoncé la tenue de nouveaux talks entre les 2 et 3 juin, tandis que le Pentagone a prévu une réunion militaire le 29 mai

Les hostilités en cours dans le sud du Liban continuent d’étouffer au moins 400 morts depuis le 17 avril, alors que le premier ministre libanais accuse le Hezbollah, mouvement pro-iranien et chiite, du s’être engagé dans une nouvelle guerre.

Malgré la prolongation du cessez-le-feu de 45 jours pour permettre de nouveaux progrès, les frappes israélo-libyennes n’ont pas cessé. L’ambassadeur israélien à Washington a déclaré l’importance de garantir la sécurité de son pays, alors que le Premier ministre libanais a appelé à la participation des pays arabes et de la communauté internationale dans les négociations avec Israël. Le Pentagone a prévu une réunion militaire le 29 mai. Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre Israël et les forces israéliennes frontalières.

Israël a déclaré avoir tué plus de 220 combattants du Hezbollah et a perdu un soldat. Donald Trump a rejeté la réponse iranienne au plan de paix US





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