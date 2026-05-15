Actualités en français

Un résumé des principales nouvelles en français, avec des sujets variés tels que les accidents aériens, les conflits, les événements sportifs, les politiques, les arts et la culture.

Un avion a dû effectuer un amerrissage forcé mercredi, avec onze passagers restés accrochés à un radeau pendant plusieurs heures avant d'être secourus. Un reportage avec Michael Menten et David Muller.

Des drones de retour dans le ciel européen ? Alerte dans un aéroport, le trafic aérien a été suspendu par les autorités. Trump place un de ses proches à la tête de l'institution monétaire la plus puissante au monde, qui risque gros. Un drame aux Maldives : cinq plongeurs italiens perdent la vie au fond d'une grotte.

Un homme violemment attaqué, volé et même filmé par ses agresseurs en plein jour à Bruxelles. Un reportage de Sarah Salamone et Charline Peeters. Un homme qui a pillé mon adolescence : Flavie Flament annonce porter plainte contre Patrick Bruel. Permettre à chacun de mieux se connaître : les élèves de première secondaire auront droit à deux journées spéciales à partir de la prochaine rentrée.

Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus. Collision entre un véhicule et une moto de police à Schaerbeek : la route a été temporairement bloquée à la circulation. Pour Fabiola, ce n'était pas un coup de foudre : l'historien Vincent Dujardin revient sur la naissance du couple royal qui a marqué la monarchie belge





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