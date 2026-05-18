Actualités en français

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J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu remonter mon pantalon : Flavie Flament raconte comment Patrick Bruel l'aurait droguée et violée à l'âge de 16 ans.

'Il a été découvert très tard' : un astéroïde de la taille d'un terrain de basket va frôler la Terre, y a-t-il des risques ? L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola ?

'Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar' ; 'Tous les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur' : un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d'Ebola. De plus en plus de couples belges sautent le pas et cela pourrait vous faciliter la vie : 'Faire un check-up' ; 'Je l'ai vu, je n'ai absolument aucun doute' : ces célébrités qui apportent leur soutien à Flavie Flament après sa plainte contre Patrick Bruel.

La plainte pour viol déposée par Flavie Flament contre Patrick Bruel a suscité une vague de soutien de nombreuses personnalités. Parmi elles, Valérie Bègue affirme n'avoir 'aucun doute', un message fort qui accompagne la prise de parole de l'animatrice, désormais au cœur d'une affaire judiciaire déjà marquée par plusieurs accusations. Un Belge de 62 ans atteint d'Alzheimer est porté disparu en France.

'Tout au long du massage... ' : une esthéticienne de 29 ans dépose plainte (pour la seconde fois) contre Patrick Bruel. Incendie près d'une centrale nucléaire en France : 'Une détonation a pu être entendue sur le site et par des riverains'.

'Un homme qui a pillé mon adolescence' : ce que l'on sait de la plainte de Flavie Flament contre Patrick Bruel. 'J'ai cru que ma fille était morte' : très émue, Véronique 'ne se remettra jamais' du drame de Strépy-Bracquegnies. Le procès du drame de Strépy-Bracquegnies se poursuit avec le témoignage de témoins de l'accident. Véronique est l'une d'elles.

Cette maman a bien cru avoir perdu sa fille alors qu'elle l'a retrouvée inconsciente. Elle raconte ses émotions au micro de Justine Roldan-Perez et Gaëtan Zanchetta. Les Belges rois de la dénonciation ? La ligne anti-fraude n'a jamais autant servi, les services d'inspection ont récupéré plus de 400 millions d'euros.

Perdre quelques kilos avant l'été sans se priver, c'est possible : 'Ne surtout pas s'empêcher d'aller au resto', préconise cette diététicienne. Vous ressemblez à un vieux chanteur d'Abba ? Marc Delire détruit Marc Coucke et a un plan pour sauver Anderlecht. Il tient l'équilibre mondial entre ses mains : qui est Lai Ching-te, l'homme dont la Chine se méfie grandement ?

Une grève comme en 1996 ? Un syndicat de l'enseignement estime que la ministre est 'butée et obstinée'.

'On pensait avoir notre avenir en main' : quels couples poursuivent l'aventure à l'approche de la finale de Ma mère, ton père ? 'On est là pour dissuader les collègues de rentrer' : dans cette école liégeoise, les enseignants sont déterminés à l'entame de... deux semaines de grève





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