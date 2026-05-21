Actualités en français

Un ensemble de nouvelles en français, comprenant des sujets tels que les accusations contre Patrick Bruel, la météo en Belgique, les activistes de la 'Flottille pour Gaza', la menace de drone, le décès de Paolo Falzone, le mois sans tabac en Wallonie, le concert annulé de Charles Spapens, la déclaration de Pedro Almodovar, les auditions de Paolo Falzone, le deuil de Marie, la décision de Pairi Daiza, la critique de Sammy Mahdi, les taux des bons d'État et la joie du Prince William.

On le sait depuis des années... Qu'il va se faire soigner ! : Lio réagit fermement aux accusations contre Patrick Bruel Presque 10 degrés au-dessus des normales : 30 degrés en vue en Belgique, est-ce que cela va durer ?

On nous a forcés à nous déshabiller : des activistes de la 'Flottille pour Gaza' affirment avoir subi humiliations et violences sexuelles Alerte aérienne !

Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr : un aéroport européen fermé en raison d'une menace de drone Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts Mon papa n'est plus mon papa : pour Grégory, Paolo Falzone a 'détruit 2.250 vies minimum' Le Parlement wallon adopte 'Job+', une réforme vivement contestée par l'opposition : 'Des contrats jetables' Après les annulations des concerts du chanteur français au Québec, après l'appel de cinq maires de France à ce qu'il annule ses prestations de lui-même, c'est au tour de Charles Spapens (PS), bourgmestre de Forest, d'appeler à l'annulation du concert de Bruel prévu en octobre prochain.

Le roi Albert II vient de faire sa première apparition publique depuis huit mois pour un évènement important : comment se porte-t-il ? Bonjour à tous, c'est Kid Noize... le vrai : un an après la polémique, le DJ carolo revient avec une nouvelle idée Ce sont des monstres : la déclaration choc de Pedro Almodovar envers Poutine, Trump et Netanyahou au festival de Cannes Différents témoins affirment que Paolo et Antonino Falzone riaient après le drame : aucune preuve ne permet de le vérifier Les auditions se poursuivent ce jeudi devant la cour d'assises du Hainaut pour le procès Falzone.

Certains témoins ont rapporté que Paolo et Antonino Falzone riaient après avoir renversé la foule. Une affirmation qui n'a pas pu être vérifiée lors de l'enquête.

La Wallonie 'prends beaucoup de mesures' et lance son mois sans tabac Il l'a rendu fou : le Prince William explose de joie après le but de Youri Tielemans en finale de l'Europa League Paolo nous a quittés... j'ai dû accoucher, c'était terrible : le témoignage bouleversant de Marie sur son deuil périnatal Après la polémique, Pairi Daiza refuse un subside régional pour la construction de son parc aquatique Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts Sammy Mahdi 'regrette' le plafonnement de l'indexation et estime qu'une meilleure solution était sur la table : 'Étrange qu'on refuse de la regarder' Votre argent pourrait-il bientôt rapporter plus ?

Les nouveaux taux des bons d'État sont connus, avec une bonne surprise à la cl





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