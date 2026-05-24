Actualités en français

Un ensemble de nouvelles en français, comprenant des sujets tels que l'accord entre les États-Unis et l'Iran, la défaite du Standard contre Charleroi, la tentative d'assassinat contre Trump, la Palme de la pire actrice donnée à Virginie Efira, le conflit au Moyen-Orient et la découverte de 18 mineurs décédés en Ukraine.

Un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre a été largement négocié, a affirmé samedi Donald Trump, mais est sous réserve d'être finalisé entre les deux pays et d'autres de la région.

Selon Marco Rubio, l'Iran pourrait accepter un accord de paix dès ce dimanche. Des milliers de tombes : un hommage bouleversant rendu aux soldats américains tombés au combat Ukraine. Au moins 18 mineurs décédés après une frappe sur un territoire annexé par Moscou. La soirée a dégénéré à Sclessin après la défaite du Standard contre Charleroi (0-2) samedi en Europe Play-offs.

Trump ciblé par une nouvelle tentative d'assassinat ? Un homme avec des antécédents ouvre le feu près de la Maison Blanche, avant d'être abattu. Première au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la pire actrice par un célèbre quotidien français. Conflit au Moyen-Orient : un accord avec l'Iran a été largement négocié, sous réserve d'être finalisé, est-ce pour aujourd'hui





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