Actualités en français

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Le bulletin global des joueurs belges reste décevant au terme de cette saison, avec Marc Delire fracassant tout le monde après le chaos du choc wallon.

Virginie Efira reçoit la palme de la « pire actrice » par un célèbre quotidien français, tandis que l'ex de Patrick Bruel Nathalie Marquay-Pernaut se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français. Valérie Glatigny espère que le niveau des élèves va s'améliorer, tandis que la princesse Élisabeth clôturera un gros chapitre de sa vie en présence du Roi et de la Reine.

Un ado de 16 ans braque deux fois le même Delhaize en quatre jours, mais reste libre, tandis que les 20 km de Bruxelles se préparent face à la chaleur. Un pic de chaleur attendu en milieu de semaine, avant une baisse, avec soleil éclatant, chaleur estivale et jusqu'à 31°C. Un outil de cuisine qui est en train de détrôner le barbecue, avec une météo pour cette dernière semaine de mai.

Un duel entre Anthony Vanden Borre et Marc Delire sur le président d'Anderlecht, tandis que Nathan De Cat a une crise de larmes. Un adolescent de 16 ans a braqué deux fois le même Delhaize en quatre jours, mais reste libre. La réponse de Valérie Glatigny sur les examens de fin d'année dans le secondaire, tandis que Jérémy Doku sera-t-il l'homme fort des Diables Rouges à la prochaine Coupe du Monde





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