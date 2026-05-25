Actualités en français

Un incendie majeur, une agression devant un hôtel Ibis, une aide contre Ebola, une affaire Patrick Bruel, une météo pour la dernière semaine de mai, une Palme de la « pire actrice » et des volons de plaques de tombes de combattants et déportés.

Un incendie majeur s'est déclaré dans le Brabant wallon, près de Tubize , lundi midi. Les riverains ont été évacués et les habitants de la ville invités à rester chez eux.

Les pompiers passeront la nuit sur les lieux et les riverains ne pourront pas regagner leur domicile ce lundi soir. Les émanations de fumées toxiques peuvent persister plusieurs jours. Un homme a tabassé et menace de mort une femme de 24 ans devant un hôtel Ibis. Un ado de 16 ans a braqué deux fois le même Delhaize en quatre jours.

L'UNICEF déploie une aide de 100 tonnes de matériel pour la RDC pour lutter contre Ebola. Marc Delire a fracassé tout le monde après le chaos du choc wallon. Un pic de chaleur est attendu en milieu de semaine, avant une baisse. L'affaire Patrick Bruel a révélé un comportement inadmissible envers une masseuse lors d'un festival en Suisse et a été conclue de manière confidentielle.

Virginie Efira a reçu la palme de la « pire actrice » par un célèbre quotidien français. Un cimetière à Braine-l'Alleud a été victime d'un vol de plaques de tombes de combattants et déportés. Bruno a trouvé une solution surprenante pour liquider ses stocks de tonnes de patates invendues





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