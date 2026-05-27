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Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré mercredi ne pas voir 'de raison' pour retirer son 'soubstentation' à son prédécesseur José Luis Rodríguez Zapatero, inculpé pour trafic d'influence, après la publication de nouveaux détails sur l'enquête en cours en début de semaine.

'Je pense qu'il n'y a pas de raison suffisante, il n'y a pas de raison de changer cette position', a déclaré Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse au Vatican après un entretien avec le pape Léon XIV. 'Il faut qu'il aille en prison jusqu'au restant de ses jours': le père du gille Frédéric d'Andrea s'en prend à Paolo Falzone et juge que 'sa mère est aussi responsable'.

Bjorn a perdu sa compagne dans le bus scolaire à Buggenhout, Anke était peut-être enceinte: 'Le deuil serait encore plus difficile à surmonter'. La femme du chauffeur de bus décédé après la collision avec un train témoigne: 'C'était un papa formidable'. Le patron de la Loterie Nationale s'interroge sur une pratique particulière de ses concurrents: 'Ça devient peut-être attractif pour une autre activité'.

Cet ancien Premier ministre français pointe la plus grande menace qui pèse sur l'UE et lance un appel: 'On doit être autre chose qu'un supermarché'. Un incendie est en cours dans un magasin casher à Londres: le quartier a été visé par plusieurs attaques antisémites récemment. La fille de Lidwine prise de violentes douleurs en voyage rhéto, à son retour elle est hospitalisée pendant 17 jours. Un coup de massue à Lille: 'la plus grande librairie d'Europe' en redressement judiciaire.

Forte chaleur: le seuil européen d'information pour l'ozone dépassé dans plusieurs endroits en Belgique





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